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۱۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۰۶

شطرنجباز ایران قهرمان مسابقات بین المللی جام پایتخت شد

شطرنجباز ایران قهرمان مسابقات بین المللی جام پایتخت شد

همایون توفیقی با مجموع هشت امتیاز عنوان قهرمانی مسابقات شطرنج بین المللی جام پایتخت را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات شطرنج  بین المللی جام پایخت پس از هشت روز رقابت میان شرکت کنندگان داخلی و خارجی امروز سه شنبه با برگزاری دیدارهای دور پایانی در تهران به پایان رسید. در پایان این رقابت ها که در سه جدول B، A و C برگزار شد، همایون توفیقی شطرنجباز کشورمان موفق شد با مجموع هشت امتیاز عنوان قهرمانی را به خود اختصاص دهد.

آمریکا، برزیل، فرانسه، اسپانیا، روسیه، اوکراین، آذربایجان، گرجستان، عراق، سورهی، ازبکستان، فیلیپین، ارمنستان و افغانستان کشورهایی بودند که در رقابت های شطرنج بین المللی جام پایتخت نماینده داشتند. در پایان این رقابت ها و بعد از همایون توفیقی، نمایندگانی از ارمنستان و اسپانیا به عنوان دوم وسوم دست یافتند.

کد مطلب 3812431
زینب حاجی حسینی

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