به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا حسینی ظهر سه شنبه در دیدار نماینده ولی فقیه در استان زنجان با دانشآموزان بسیجی، افزود: نقش دانشآموزان در عرصههای مختلف انقلاب بسیار موثر است.
وی اظهار کرد: وظیفه امروز جوانان از زمان جنگ تحمیلی نیز بیشتر است و در جنگ نرم دشمن سن و سال نمی شناسد.
جانشین سپاه انصار المهدی (عج) استان زنجان گفت: شعار امسال هفته بسیج دانشآموزی ایمان، قلم و شجاعت است و برنامه های خوبی هم برای این هفته پیش بینی شده است.
حسینی به فعالیت ۱۷ حوزه فعال در استان زنجان اشاره کرد و گفت: هزار و ۷۰ واحد دانشآموزی در استان زنجان در کنار پایگاههای مقاومت محلات فعالیت دارند.
وی افزود: حدود ۱۰۵ هزار نفری دانشآموزان در استان زنجان جامعه هدف هستند و از این میزان ۷۵ هزار نفر عضو بسیج دانش آموزی شدهاند که ۶۸ درصد جامعه هدف می باشد.
جانشین سپاه انصار المهدی (عج) استان زنجان تصریح کرد: ۴۰۰ حلقه صالحین دانشآموزان در استان زنجان فعالیت میکنند.
حسینی به طرح هجرت اشاره کرد و افزود: در طرح هجرت سه، حدود ۸ هزار و ۹۰۰ دانشآموز در مرمت و بازسازی مدارس فعالیت دارند.
وی به اعزام کاروان راهیان نور به غرب کشور اشاره کرد و افزود: در حدود ۳ هزار نفر از دانشآموزان از این مناطق بازدید کردند.
جانشین فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان یاد آورشد: ۴۲ درصد از رزمندگان زمان جنگ تحمیلی را دانشاموزان تشکیل میدهند و این دانشآموزان در جنگ تحمیلی در مقابل دشمن ایستادگی کردند.
حسینی افزود: این دانشآموزان با رشادتهای خود در عرصه جنگ تحمیلی اجازه ندادند تا حتی یک وجب از خاک ایران به دست دشمن بیفتد.
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