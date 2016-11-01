  1. استانها
  2. زنجان
۱۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۱۲

جانشین سپاه انصار المهدی استان زنجان :

۳ هزار نفر از دانش‌آموزان ازمناطق جنگی غرب کشور بازدید کردند

۳ هزار نفر از دانش‌آموزان ازمناطق جنگی غرب کشور بازدید کردند

زنجان-جانشین سپاه انصار المهدی استان زنجان به اعزام کاروان راهیان نور به غرب کشور اشاره کرد و گفت: حدود ۳ هزار نفر از دانش‌آموزان از نزدیک از این مناطق بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا حسینی ظهر سه شنبه در دیدار نماینده ولی فقیه در استان زنجان با دانش‌آموزان بسیجی، افزود: نقش دانش‌آموزان در عرصه‌های مختلف انقلاب بسیار موثر است.

وی اظهار کرد: وظیفه امروز جوانان از زمان جنگ تحمیلی نیز بیشتر است و در جنگ نرم دشمن سن و سال نمی شناسد.

جانشین سپاه انصار المهدی (عج) استان زنجان گفت: شعار امسال هفته بسیج دانش‌آموزی ایمان، قلم و شجاعت است و برنامه های خوبی هم برای این هفته پیش بینی شده است.

حسینی به فعالیت ۱۷ حوزه فعال در استان زنجان اشاره کرد و گفت: هزار و ۷۰ واحد دانش‌آموزی در استان زنجان در کنار پایگاه‌های مقاومت محلات فعالیت دارند.

وی افزود: حدود ۱۰۵ هزار نفری دانش‌آموزان در استان زنجان جامعه هدف هستند و از این میزان ۷۵ هزار نفر عضو بسیج دانش آموزی شده‌اند که ۶۸ درصد جامعه هدف می باشد.

جانشین سپاه انصار المهدی (عج) استان زنجان تصریح کرد: ۴۰۰ حلقه صالحین دانش‌آموزان در استان زنجان فعالیت می‌کنند.

حسینی به طرح هجرت اشاره کرد و افزود: در طرح هجرت سه، حدود ۸ هزار و ۹۰۰ دانش‌آموز در مرمت و بازسازی مدارس فعالیت دارند.

وی به اعزام کاروان راهیان نور به غرب کشور اشاره کرد و افزود: در حدود ۳ هزار نفر از دانش‌آموزان از این مناطق بازدید کردند.

جانشین فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان یاد آورشد: ۴۲ درصد از رزمندگان زمان جنگ تحمیلی را دانش‌اموزان تشکیل می‌دهند و این دانش‌آموزان در جنگ تحمیلی در مقابل دشمن ایستادگی کردند.

حسینی افزود: این دانش‌آموزان با رشادت‌های خود در عرصه جنگ تحمیلی اجازه ندادند تا حتی یک وجب از خاک ایران به دست دشمن بیفتد.

کد مطلب 3812434

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها