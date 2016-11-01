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۱۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۴۵

راه های کمک به ستاد مردمی اربعین استان سیستان و بلوچستان اعلام شد

راه های کمک به ستاد مردمی اربعین استان سیستان و بلوچستان اعلام شد

زاهدان - مردم خیر استان برای برقراری ارتباط با ستاد مردمی اربعین می توانند به مساجد و هیئت‌های سطح شهر مراجعه کرده و یا کلمه «اربعین» را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۲۱۲۸۰۰۰۰۰۱ ارسال کنند.

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: با توجه به نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی ستاد مردمی اربعین استان سیستان و بلوچستان به همت تعدادی از جوانان انقلابی و مذهبی استان و با هدف خدمت‌رسانی به زائران کشور های همسایه که از این استان به سمت کشور عراق در حرکت هستند، تشکیل شد.

رضا بختیاری، دبیر اجرایی ستاد مردمی اربعین استان سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت:  این ستاد با توجه به نیاز به رسیدگی به زائران حضرت اباعبدالله(ع) که از مرز میرجاوه وارد استان می شوند و با هدف خدمت رسانی به این عزیزان شکل گرفت.

وی افزود: تمام خدمات و برنامه ریزی های این ستاد با کمک مردم ولایت مدار استان و همینطور به صورت خودجوش و مردمی در حال انجام و پیگیری است

وی گفت: البته قطعا در راستای خدمت بهتر و مناسب تر به زالئران پاکستانی از هرگونه کمک و همیاری سازمان ها، ادارات و نهادها استقبال خواهیم کرد.

دبیر اجرایی ستاد مردمی اربعین استان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: این ستاد در سه پایگاه اقدام به خدمت ‌رسانی به زائرین پاکستانی می‌کند که پایگاه اول در مرز ایران و پاکستان، پایگاه دوم در زائرسرای «امام رضا(ع)» زاهدان و پایگاه سوم در محل پایانه مسافربری زاهدان واقع شده است.

وی افزود:  این ستاد با توجه به راه‌اندازی و شروع  فعالیت موکب ها و پایگاه های خدمت ‌رسانی به زوار پاکستانی، ضمن دعوت از تمامی عاشقان حریم اهل بیت(ع) برای مشارکت، آمادگی خود را جهت دریافت نذورات و کمک‌های مادی و معنوی اعلام می‌کند.

وی تصریح کرد: مردم خیر استان برای برقراری ارتباط با خادمان ستاد مردمی اربعین استان سیستان و بلوچستان می توانند به مساجد و هیئت‌های محوری سطح شهر مراجعه نمایند و یا کلمه «اربعین»  را به سامانه پیامکی  ۳۰۰۰۲۱۲۸۰۰۰۰۰۱ ارسال  کنند.

کد مطلب 3812443

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