نمایش و نقد «خسته نباشید!» در دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر ، فیلم سینمایی «خسته نباشید!» به کارگردانی مشترک افشین هاشمی و محسن قرایی روز چهارشنبه ۱۲ آبان ماه در دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا (PSU) آمریکا اکران می شود و بعد از نمایش فیلم جلسه بحث و تبادل نظر برای دانشجویان این دانشگاه صورت می گیرد.

این نمایش فیلم با همکاری دپارتمان فیلم و مدیای این دانشگاه و با حضور افشین هاشمی یکی از کارگردانان «خسته نباشید!» برگزار خواهد شد.

«خسته نباشید!» به زبان فارسی و زیرنویس انگلیسی پخش می شود و جلسه نقد و بررسی فیلم نیز به زبان انگلیسی برگزار خواهد شد.

فیلم سینمایی «خسته نباشید!» که تندیس بهترین فیلم اول و بهترین کارگردان اول شانزدهمین جشن خانه سینما را دریافت کرده، داستان زوجی است که به ایران می آیند اما اختلافاتی دارند و …

حسام محمودی، جلال فاطمی، غوغا بیات، فرزاد باقری، رویا افشار و … بازیگران «خسته نباشید!» هستند.