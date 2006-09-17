زيباسازي پايتخت در مسير تحول / ميدان آزادي ساماندهي مي شود

محمد ابراهيميان فر در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، با اشاره به چراغاني هاي اخير سطح شهر تهران ، افزود: نورپردازي تلفيقي از هنر ، تكنيك و دانش است و با چراغاني تفاوت دارد و كساني كه در اين حوزه فعاليت مي كنند بايد به مسائل هنري و تكنيكي اشراف داشته باشند.

وي با بيان اينكه در زمينه نورپردازي در سطح شهر با تعدد مراجع تصميم گيري مواجه هستيم ، گفت: شهرداري ها و مردم بدون هماهنگي با سازمان زيباسازي اقدام به آذين بندي معابر و ميدان ها مي كنند كه موجب ناهماهنگي و يكسان نبودن چهره شهر مي شود.

ابراهيميان فر با اشاره به اينكه در حال حاضر متولي نورپردازي شهر مشخص شده است ، افزود: سازمان زيباسازي شهرداري تهران متولي نورپردازي پايتخت است و شهرداري ها بايد قبل از چراغاني و نورپردازي مناطق خود از اين سازمان مجوزهاي لازم را بگيرند.

وي در ادامه گفت: مكاتباتي با شركت ها و افرادي كه تجربه نورپردازي حرفه اي را در كشورهاي مختلف دنيا دارند انجام داده ايم و در آينده از تجربيات اين افراد در نورپردازي شهر استفاده خواهيم كرد.

معاون طرح و برنامه سازمان زيباسازي كه متولي نورپردازي تهران است ، ضمن ابراز اميدواري از اينكه در جشن هاي بعدي شاهد تحول بزرگي در نورپردازي تهران باشيم ، تصريح كرد: با توجه به هزينه هنگفت نورپردازي به صورت سنتي بايد به سمتي برويم كه استفاده از ريسه و چراغ را منسوخ كنيم و با استفاده از تكنولوژي هاي جديد و تفكرات نوين ، تحولي در زيباسازي شهر تهران ايجاد كنيم.