به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل طهماسبی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران، به فعالیت بسیج دانشآموزی در مدارس استان زنجان اشاره کرد و افزود: بسیج دانشآموزی در همه ردههای سنی در مدارس استان زنجان فعالیت خوبی دارد ولی باید تقویت شود.
وی اظهار کرد: سازمان بسیج دانشآموزی در سطح استان فعالیتهای مختلفی دارند و فعالیت های خوبی را انجام می دهند.
فرمانده سپاه ناحیه زنجان گفت: وظیفه دانشآموزان بسیجی با توجه به منویات مقام معظم رهبری انقلاب، تهذیب، تحصیل و ورزش است.
طهماسبی با اشاره به ۱۳ آبان ماه گفت: دانش آموزان باید در این روز حضور باشکوهی داشته باشند و مهمترین پیام حضور پرشور دانشآموزان در راهپیمایی ۱۳ آبان درس استکبارستیزی در مقابل استکبار جهانی است.
وی تصریح کرد: دانش آموزان در این روز مشت محکمی بر دهان استکبار می زنند و دشمن خشمگین می شود.
فرمانده سپاه ناحیه زنجان افزود: دشمن با ایجاد جنگ نرم درصدد کاستن خشم ما به آمریکا است ولی باید به دانشآموزان کشور شاخصههای انقلابیگری که مبارزه با استکبار است آموزش داده شود.
طهماسبی افزود: یکی از تشکلهای که به صورت جدی در صحنه حضور داشته و فعالیت دارد سازمان بسیج دانشآموزی است و ایمان، قلم و شجاعت شعار سازمان بسیج دانشآموزی است که برگرفته از منویات مقام معظم رهبری می باشد.
وی غبارروبی مزار شهدا، یادوارههای مختلف در سطح مدارس، مسابقات مختلف فرهنگی و حضور پرشور دانشآموزان در راهپیمایی از برنامه های هفته بسیج دانش آموزی است.
