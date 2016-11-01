۱۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۱۷

فرمانده سپاه ناحیه زنجان:

دانش‌آموزان کشور شاخصه‌های انقلابی‌گری را آموزش ببینند

زنجان-فرمانده سپاه ناحیه زنجان گفت: دشمن با ایجاد جنگ نرم درصدد کاستن خشم ما به آمریکا است ولی باید به دانش‌آموزان کشور شاخصه‌های انقلابی‌گری که مبارزه با استکبار است آموزش داده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل طهماسبی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران، به فعالیت بسیج دانش‌آموزی در مدارس استان زنجان اشاره کرد و افزود: بسیج دانش‌آموزی در همه رده‌های سنی در مدارس استان زنجان فعالیت خوبی دارد ولی باید تقویت شود.

وی اظهار کرد:  سازمان بسیج دانش‌آموزی در سطح استان فعالیت‌های مختلفی دارند و فعالیت های خوبی را انجام می دهند. 

فرمانده سپاه ناحیه زنجان گفت: وظیفه دانش‌آموزان بسیجی با توجه به منویات مقام معظم رهبری انقلاب، تهذیب، تحصیل و ورزش است.

طهماسبی با اشاره به ۱۳ آبان ماه گفت: دانش آموزان باید در این روز حضور باشکوهی داشته باشند و  مهم‌ترین پیام حضور پرشور دانش‌آموزان در راهپیمایی ۱۳ آبان درس استکبارستیزی در مقابل استکبار جهانی است.

وی تصریح کرد: دانش آموزان در این روز مشت محکمی بر دهان استکبار می زنند و دشمن خشمگین می شود.

فرمانده سپاه ناحیه زنجان افزود: دشمن با ایجاد جنگ نرم درصدد کاستن خشم ما به آمریکا است ولی باید به دانش‌آموزان کشور شاخصه‌های انقلابی‌گری که مبارزه با استکبار است آموزش داده شود.

طهماسبی افزود: یکی از تشکل‌های که به صورت جدی در صحنه حضور داشته و فعالیت دارد سازمان بسیج دانش‌آموزی است و  ایمان، قلم و شجاعت شعار سازمان بسیج دانش‌آموزی است که برگرفته از منویات مقام معظم رهبری می باشد.

وی غبارروبی مزار شهدا، یادواره‌های مختلف در سطح مدارس، مسابقات مختلف فرهنگی و حضور پرشور دانش‌آموزان در راهپیمایی از برنامه های هفته بسیج دانش آموزی است.

