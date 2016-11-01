دیدار انجمن طراحان فنی و مجریان صحنه با معاون سازمان سینمایی

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای هیات مدیره انجمن طراحان فنی و مجریان صحنه با حضور در معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی به طرح مسائل، مشکلات و ارائه پیشنهاد و راهکارهایی در جهت ارتقای سطح این شاخه از سینما پرداختند.

در این نشست به مشکلات بیمه، امنیت شغلی، مسایل بازنشستگی، ناشناخته بودن ۱۳ عنوان شغلی در حرفه طراحی فنی صحنه و همچنین نیازهای آموزشی اعضا برای به روزآوری فنون و علوم جدید و توانایی اعضای این صنف برای آموزش فارغ التحصیلان دانشگاه ها در رشته طراحی صحنه پرداخته شد.

در ابتدای این نشست رمضانعلی حیدری خلیلی اهم وظایف معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی را در چهار محور آموزش، پژوهش، سیاستگذاری و تولید آمار و اطلاعات تشریح و از مهمانان درخواست کرد تا در برنامه ریزی های درون صنفی، ظرفیت ها و توانایی های بالفعل این بخش از سازمان سینمایی را مورد توجه قرار دهند.

سارا قراچه داغی رییس هیات مدیره انجمن طراحان فنی و مجریان صحنه خانه سینما، مسائل و چالش هایی را که صنف با آن درگیر است توضیح داد و به نبود امنیت شغلی و کم کاری اعضا اشاره کرد و این مساله را مهمترین دغدغه حال حاضر صنف دانست.

وی با توجه به اینکه از اسفند ماه سال گذشته حرکت هایی در زمینه عقد پیمان جمعی بین صنوف کارفرمایی و کارگزاری خانه سینما شکل گرفته است، خواستار پیگیری این امر تا حصول نتیجه شد.

سعید مشهدی زاده عضو هیات مدیره نیز با اشاره به اینکه مادام که تهیه‌کنندگان سینما برای کاهش هزینه ها از نیروهای غیرحرفه ای دعوت به همکاری می کنند، امنیت شغلی دستخوش تهدیدات جدی خواهد بود، درخواست کرد با توجه به سابقه و تجارب گرانقدر فعالان عضو خانه سینما، تهیه کنندگان سینما نیروهای متخصص و عضو صنوف خانه سینما را در اولویت انتخاب قرار دهند.

رامین آشوری از طراحان فنی صحنه سینما، کمبود کار در سینما را عامل گرایش و اشتغال متخصصان در فعالیت های غیر مرتبط با حرفه شان برشمرد و پیشنهاد کرد بستری برای انتقال تجربیات عملی طراحان فنی و مجریان صحنه به فارغ التحصیلان این رشته فراهم شود.

در ادامه این جلسه داریوش میرزایی پیشنهاد کرد دولت تسهیلاتی را برای ایجاد کارگاهی به منظور ساخت ماکت برای فیلم های در دست تولید و ایجاد نمایشگاه آثار تولید شده و نیز نگهداری پاره ای از تجهیزات و سازه های ساخته شده در اختیار صنف قرار دهد.

در پایان این نشست معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی پایبندی همه صنوف سینمایی به قواعد و تفاهم جمعی و ارجح دانستن منافع جمعی بر فردی را رمز پیشرفت و ارتقای فرهنگ کار جمعی برشمرد و با تصریح اینکه دولت نمی تواند در این موضوع کارگزار مناسبی باشد، ماموریت اصلی خود را زمینه سازی برای رشد و اعتلای همه جانب صنوف قرار داده است، پیشنهاد کرد: انجمن نسبت به تهیه و ارائه گزارش آسیب شناسانه از مجموعه مسائل صنف طراحان فنی و مجریان صحنه اقدام کنند تا در بررسی های تکمیلی برای برطرف کردن آنها تشریک مساعی لازم صورت گیرد.

این جلسه با حضور نصراله پورعلی اکبر هنرمند طراحی فنی صحنه سینمای کشور در زمینه طراحی و دوخت لباس، سارا قراچه داغی، داریوش میرزایی، سعید مشهدی زاده، نظام الدین مدنی، حسین سوری از انجمن طراحان فنی صحنه و رمضانعلی حیدری خلیلی، علیرضا صدرالدینی، حسین فرج و سهیلا عسکری در ۱۰ آبان ۹۳ در محل معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی سازمان امور سینمایی برگزار شد.