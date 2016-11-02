دانشگاه امیرکبیر ایده بازار غذا برگزار می کند

مالک نادری، رئیس شورای سیاستگذاری رویداد ایده بازار دانشگاه امیرکبیر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بنا داریم ایده بازار حوزه غذا را در هفته دوم اسفند ماه برگزار کنیم.

وی افزود: رویداد ایده بازار در چهار گام اصلی شامل «ارسال ایده ها»، «گزینش ایده ها»، «توان‌افزایی و آموزش صاحبان ایده جهت ارائه و اجرا در روز رویداد» و «رقابت نهایی در روز اجرای رویداد» تعریف و طراحی شده است.

نادری خاطر نشان کرد: ارائه صاحبان ایده در روز رویداد سه بخش خواهد داشت که در بخش نخست، ارائه شفاهی صاحب ایده در مدت ۶ دقیقه در حضور هیات داوران، صاحبان فناوری و صنایع مرتبط صورت می گیرد و صاحب ایده باید از طرح توجیهی اقتصادی ایده خود دفاع کند.

به گفته مدیر فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه امیرکبیر، دومین بخش ارائه، به پرسش و پاسخ حاضران اختصاص دارد که صاحب ایده در مدت زمان ۶ دقیقه فقط به سه سوال پرسیده شده توسط حضار پاسخ می دهد و در این قسمت، مدیریت زمان توسط صاحب ایده اهمیت زیادی دارد. در بخش سوم و پایانی، پرسش های داوران مطرح می شود که صاحب ایده برای پاسخگویی به آنها ۶ دقیقه فرصت خواهد داشت.

نادری خاطر نشان کرد: رتبه‌ بندی نهایی صاحبان ایده بر اساس میانگین امتیازات داوران از صفر تا ۱۰۰ است و در صورتی که دو یا چند ایده دارای امتیازات برابر باشد، ایده ای که دارای امتیاز بالاتر از دید تماشاگران و حاضران باشد رتبه بالاتری پیدا خواهد کرد و در پایان، سه نفر نخست رویداد به عنوان برندگان نهایی معرفی می شوند.

وی با بیان اینکه برگزاری بیست و یکمین دوره از این رویداد ملی در دانشگاه امیرکبیر به سفارش یک رستوران زنجیره ای بوده است، گفت: قرار است طرح هایی که در حوزه فست فود و غذاهای رستورانی ایده ای دارند را دریافت کنیم.

نادری خاطر نشان کرد: پیش بینی شده که «ایده های نوین در محصولات جدید ، طعم و مزه، فرمولاسیون»، « ایده های نوین در دانش فنی تجهیزات و دستگاههای تولیدی و خدمات فست فودی در رستوران» و« استفاده خلاقانه از ابزارهای مدیریتی و مهندسی در فست فود رستوران» در دبیرخانه پذیرش شوند.

به گفته وی، آخرین مهلت دریافت ایده ها در حوزه غذا تا پایان آذرماه خواهد بود و علاقمندان می توانند ایده های خود را با توجیه اقتصادی به آدرس www.food.ideasbazaar.ir ارسال کنند.