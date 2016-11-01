وقوع ۱۰۰ زمین لرزه در آذربایجان غربی/۸نفر فوت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، آذربایجان غربی در طبقه بندی استان های کشور از لحاظ مخاطرات طبیعی جزو مناطق پرمخاطره و بحرانی است و در اکثر فصول سال، سیل های مهیب به دنبال بارش باران و نزولات آسمانی در این منطقه کوهستانی جاری می شود.

وجود مناطق کوهستانی و بارش های شدید باران و تگرگ در برخی فصول سال از آذربایجان غربی استانی سیل خیز ساخته که همه ساله خسارات مادی و معنوی زیادی را اهالی آن متحمل می شوند.

در این میان استان با داشتن ضریب سیل خیزی بالا، همواره منطقه ای مساعد برای ایجاد سیلاب و تخریب ها محسوب می شود اما بررسی ابعاد مختلف سیل در منطقه نشان می دهد که وقوع این سیل ها خسارات جبران ناپذیر زیادی از خود برجای می گذارند که قابل بازگشت نیست.

بررسی ها نشان می دهد تخریب جنگل ها و مراتع، نبود آبخیزداری صحیح، تجاوز به حریم رودخانه ها و برداشت بی رویه شن و ماسه از رودخانه ها از مهم ترین عوامل وقوع سیل در استان است.

بررسی ها نشان می دهد تخریب جنگل ها و مراتع، نبود آبخیزداری صحیح، تجاوز به حریم رودخانه ها و برداشت بی رویه شن و ماسه از رودخانه ها از مهم ترین عوامل وقوع سیل در استان است.

هرچند خسارات مادی و معنوی به بخش های مختلف استان ناشی از جاری شدن سیل نیست بلکه این استان با توجه به موقعیت جغرافیایی خاص در معرض تهدید خشکسالی، سرمازگی، زلزله و... نیز قرار دارد.

بروز سالانه خسارات مادی فراوان در این منطقه لزوم توجه به زیرساخت ها، ابزارهای لازم برای پیشگیری و تسریع در روند بازسازی بعد در از وقوع این حوادث در استان را دو چندان می کند.

امیرعباس جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این زمین لرزه ها طی شش ماه گذشته امسال به وقوع پیوسته است افزود: از این تعداد ۷۰ مورد زمین لرزه بین ۲.۵ تا ۳ ریشتر گزارش شده است.

وی ادامه داد: همچنین ۲۶ مورد بین سه تا چهار ریشتر و چهار زلزله بین چهار تا ۴.۳ ریشتر بود که زلزله ۴.۳ ریشتری در شهرستان خوی روی داده و خوشبختانه خسارت جانی نداشته است.

۸ نفر بر اثر بلایای طبیعی در آذربایجان غربی جان باختند

جعفری با بیان اینکه در شش ماه نخست سال جاری سه نفر از شهرستان های نقده، چالدارن و خوی بر اثر صائقه و پنج نفر نیز به علت شنا در پشت سدها در این استان جان خود را از دست داده اند.

مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان غربی اضافه کرد: بروز بلایای طبیعی مختلف در نیمه نخست سال جاری، سه هزار و ۳۸۰ میلیارد ریال به بخش های مختلف در این استان خسارت وارد کرده است.

۳۳۰۰ میلیارد ریال خسارت بخش کشاورزی در آذربایجان غربی

جعفری با بیان اینکه از این میزان، سه هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال سهم خسارت های وارده به بخش کشاورزی است اظهارداشت: آذربایجان غربی از استانهای حادثه شمالغرب کشور به شمار می رود.

مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان غربی در خصوص تندباد امروز در ارومیه نیز گفت: پیرو گزارش سازمان هواشناسی استان، امروز و در روزهای آینده شاهد وزش باد شدید با سرعت ۸۰ کیلومتر بر ساعت در بخش هایی از استان خواهیم بود که باید برای مقابله با این وضعیت ارگان های دولتی در آماده باش کامل قرار داشته باشند.

دمای هوا در روزهای آخر هفته جاری در شهرهای آذربایجان غربی بین چهار تا هشت درجه سردتر خواهد شد

وی با اشاره به اینکه دمای هوا در روزهای آخر هفته جاری بین چهار تا هشت درجه سردتر خواهد شد از هم استانی ها خواست نکات ایمنی را رعایت کرده و به توصیه های که هواشناسی عمل کنند.

آذربایجان غربی در طبقه بندی استان های کشور از لحاظ مخاطرات طبیعی جزو مناطق پرمخاطره و بحرانی است و در اکثر فصول سال، سیل های مهیب به دنبال بارش باران و نزولات آسمانی در این منطقه کوهستانی جاری می شود.

وجود مناطق کوهستانی و بارش های شدید باران و تگرگ در برخی فصول سال از آذربایجان غربی استانی سیل خیز ساخته که همه ساله خسارات مادی و معنوی زیادی را اهالی آن متحمل می شوند.