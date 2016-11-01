گروهی مدیریت شهری را در حاشیه پرتنش سیاسی قرار می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز سروری در تذکری در صحن علنی شورای شهر تهران گفت: شورای شهر تهران نهادی اجتماعی است و سیاست‌زدگی سم مهلکی برای آن است و خارج کردن ریل خدمت به ریل سیاسی است.

وی با بیان اینکه این موضوع مدیریت شهری را به حاشیه سیاسی می برد، گفت: سمت حکیمی پور در ارائه اسناد چه بوده است؟ چه کسانی این اسناد را به او داده اند و او چرا این اسناد را به یاشار سلطانی داده است؟

این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: یاشار سلطانی سه روز قبل از انتشار اسناد با خانم آباد جلسه ای گذاشت. خانم آباد همه اسناد را تکذیب کرد و اسناد کذب بودن این مدارک را نیز ارائه کرد، اما چرا اسناد منتشر شد؟ آیا پشت صحنه سیاسی موضوع را مدیریت نکرده است؟

سروری خطاب به حکیمی پور گفت: آقای حکیمی پور! یک روز قبل از انتشار اسناد، خانم آباد از شما پرسید آیا یاشار سلطانی را می شناسید و می توانید مانع انتشار اسناد شوید؟ اما شما گفتید او را نمی شناسید. با این حال چندی بعد از انتشار اسناد گفتید یاشار فردی امین و صالح است و این اسناد را به امانت به ایشان سپرده ام.

رئیس کمیسیون نظارت شورای شهر تهران با بیان این مطلب که آبروی ۶ نفر از اعضای شورای شهر تهران در این رابطه رفته است، گفت: سوال این است که آیا نباید از اعضای شورای شهر تهران که در مظان این اتهام قرار گرفته اند، عذرخواهی شود؟

وی افزود: آیا ادامه این روند باعث نمی شود که حوادث شورای اول ایجاد شود؟ آیا این تحرکات سیاسی که در شورا اتفاق می افتد و شورا در فضای سیاسی قرار می گیرد، فکر نمی کنید مدیریت شهری را به حاشیه پرتنش سیاسی می برد؟

وی با اشاره به انتخابات شورای دوم که در تاریخ انقلاب کمترین میزان مشارکت مردم را داشت، گفت: اینها به دلیل سیاسی کاری های شورای اول بود. تکرار این قضیه باعث می شود شاهد همین اتفاقات باشیم. تقاضای بنده این است که در عمر باقی مانده شورا، جریانات سیاسی را از شورا دور سازیم.

آقای سروری مگر شما مدعی العموم شورا هستید؟

احمد حکیمی پور با بیان اینکه حرف های آقای سروری منعکس می شود اما حتی روابط عمومی شورا حرف ها و پاسخ های مرا منتشر نکرده است، گفت: مملکت قانون دارد، قوه قضائیه دارد، شما مگر مدعی العموم شورا هستید؟ دستگاه های مربوطه دارند موضوع را بررسی می کنند و هر کس خلافی کرده باید پاسخگو باشد.

حکیمی پور با بیان اینکه گردن من در برابر قانون باریک‌تر از مو است، گفت: من به عنوان عضو شورای شهر تهران برای مردم وظیفه نظارتی دارم. دیروز هم با خانم آباد صحبت کردم و باز تاکید می کنم هرگز نگفته ام یاشار سلطانی را نمی شناسم. اگر کذب این حرف را ثابت کنید، همه مسئولیت ها را می پذیرم.

وی خطاب به سروری گفت: اگر شما به عنوان مسئول نظارتی کارتان را خوب انجام می دادید، هیچ کدام از این مسائل پیش نمی آمد. شما چه کردید در کمیسیون نظارت؟