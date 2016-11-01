۱۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۱۲

نماینده ولی فقیه در لرستان:

انقلاب اسلامی ایران عدالت‌گستر است/ ضرورت بصیرت افزایی نسل جوان

خرم آباد- نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد گفت: انقلاب اسلامی ایران جهانی و عدالت گستر است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی ظهر سه شنبه در دیدار با اعضای بسیج دانش آموزی لرستان در سخنانی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران جهانی و عدالت گستر است اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران به دنبال امنیت جهانی، رفاه مردم، عدالت، صلح، دوستی و تحول در جامعه است.

وی با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی ایران به دنبال مبارزه با ظلم و طاغوت است گفت: در این راستا نسل جوان و دانش آموزان ما باید الگو باشند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد ادامه داد: همچنین نسل جوان جامعه ما باید ایمان قوی، توکل و محبت به خدا داشته باشند و انقلاب اسلامی را بشناسند.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی ایران ریشه در نهضت امام حسین(ع) و انقلاب حضرت مهدی(عج) دارد تصریح کرد: در این راستا نسل جوان ما باید بصیرت داشته و دشمن را بشناسد.

وی با بیان اینکه همچنین نسل جوان ایران اسلامی باید جبهه حق و باطل، تهاجم فرهنگی و جنگ نرم دشمن را بشناسد گفت: رسالت بسیج دانش آموزی پرورش جوانان انقلابی و ولایی با علم و دانش و همچنین پرورش استعداد ها و نخبه پروری است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه بسیج دانش آموزی باید افراد نخبه پرورش دهد و در صحنه حضور داشته باشد گفت: امروز دشمنان ما با استفاده از تکنولوژی، ابزار و امکانات تبلیغات گسترده ای انجام داده و انقلاب اسلامی را متهم کرده و می گویند دارای سلاح هسته ای بوده و از تروریست ها حمایت می کند.

آیت الله میرعمادی بیان داشت: این در حالیست که این اقدامات را خود دشمنان انجام می دهند و باید در مقابل دشمن بصیرت، معرفت و ایمان داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه سلاح  بسیج دانش آموزی ایمان، معرفت و بصیرت است گفت: بسیج دانش آموزی با این سلاح ها به میدان می آید و پیروز است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در رابطه با تحصیل، تهذیب و ورزش از سوی جوانان بیان داشت: در این راستا آنچه بر ما لازم بوده تربیت دانش آموزانی مانند شهید فهمیده است.

