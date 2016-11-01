به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی ظهر سه شنبه در دیدار با اعضای بسیج دانش آموزی لرستان در سخنانی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران جهانی و عدالت گستر است اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران به دنبال امنیت جهانی، رفاه مردم، عدالت، صلح، دوستی و تحول در جامعه است.

وی با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی ایران به دنبال مبارزه با ظلم و طاغوت است گفت: در این راستا نسل جوان و دانش آموزان ما باید الگو باشند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد ادامه داد: همچنین نسل جوان جامعه ما باید ایمان قوی، توکل و محبت به خدا داشته باشند و انقلاب اسلامی را بشناسند.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی ایران ریشه در نهضت امام حسین(ع) و انقلاب حضرت مهدی(عج) دارد تصریح کرد: در این راستا نسل جوان ما باید بصیرت داشته و دشمن را بشناسد.

وی با بیان اینکه همچنین نسل جوان ایران اسلامی باید جبهه حق و باطل، تهاجم فرهنگی و جنگ نرم دشمن را بشناسد گفت: رسالت بسیج دانش آموزی پرورش جوانان انقلابی و ولایی با علم و دانش و همچنین پرورش استعداد ها و نخبه پروری است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه بسیج دانش آموزی باید افراد نخبه پرورش دهد و در صحنه حضور داشته باشد گفت: امروز دشمنان ما با استفاده از تکنولوژی، ابزار و امکانات تبلیغات گسترده ای انجام داده و انقلاب اسلامی را متهم کرده و می گویند دارای سلاح هسته ای بوده و از تروریست ها حمایت می کند.

آیت الله میرعمادی بیان داشت: این در حالیست که این اقدامات را خود دشمنان انجام می دهند و باید در مقابل دشمن بصیرت، معرفت و ایمان داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه سلاح بسیج دانش آموزی ایمان، معرفت و بصیرت است گفت: بسیج دانش آموزی با این سلاح ها به میدان می آید و پیروز است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در رابطه با تحصیل، تهذیب و ورزش از سوی جوانان بیان داشت: در این راستا آنچه بر ما لازم بوده تربیت دانش آموزانی مانند شهید فهمیده است.