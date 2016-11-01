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۱۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۱۷

بزرگترین شرکت هواپیمایی چین نام «اسرائیل» را از نقشه خود حذف کرد

بزرگترین شرکت هواپیمایی چین نام «اسرائیل» را از نقشه خود حذف کرد

شرکت هواپیمایی «هاینان» چین از بزرگترین شرکت‌های هواپیمایی در این کشور، نام «سرزمین های اشغالی» را جایگزین نام «اسرائیل» در نقشه ناوبری هوایی خود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، شرکت هواپیمایی «هاینان چین»، نام «اسرائیل» را از نقشه ناوبری هوایی خود حذف کرد. 

بر اساس این گزارش، این شرکت هواپیمایی چینی پس از حذف نام «اسرائیل»، نام «سرزمین های اشغالی» را جایگزین آن کرد.

طبق اعلام پایگاه النشره، شرکت هواپیمایی «هاینان چین» از بزرگترین شرکتهای هواپیمایی خصوصی در این کشور است.

در همین ارتباط، «یسرائیل کاتز» از وزرای کابینه رژیم صهیونیستی ضمن انتقاد شدید از این اقدام، اعلام کرده است که رایزنی هایی را با مقامات چینی جهت حل و فصل این موضوع انجام داده است.

کد مطلب 3812493

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