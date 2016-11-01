باقری: دشمنان از میزان آمادگی ایران در مقابله با شرارت خبر ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، سرلشکر پاسدار محمدحسین باقری رییس ستادکل نیروهای مسلح در پیامی به یادواره سرداران و۲۵۰ شهید اطلاعات سپاه شمالغرب کشور آورده است: نیروهای اطلاعاتی سنگرهایی هستند که می‌توان با اطمینان کامل در آن پناه گرفت.

در این پیام اضافه شده است: منطقه آذربایجان غربی همچنان دچار ناملایماتی است ولی با تلاش رزمندگان اسلام و کشور هنوز بر روی پای خود ایستاده است.

وی در پیام خود افزوده است: سال‌های بسیاری می‌گذرد که ایران اسلامی در اثر توطئه‌ها متلاطم گشته است و دشمنان از این آگاه نیستند که ایران اسلامی سرزمین مردمان مقاوم و صبور است که در همه حال جان خود را برای حفظ دین و کشور خود نثار می‌کنند و نهایت تلاش خود را برای برقراری امنیت به کار می‌گیرند.

سرلشکر باقری در این پیام می‌افزاید: بسیاری از نیروهای ایران اسلامی هدف خود را حفظ دین اسلام و آموزه‌های دین قرار داده‌اند و در همین راه نیز به شهادت رسیده‌اند و همگان تلاش می‌کنیم با قطره قطره خون خود کشور را حفظ کنیم و آن را به نسل‌های بعدی منتقل کنیم و به آیندگان و جوانان امروزی واجب است که در مسیر آن‌ها گام بردارند و شهدا را سرلوحه زندگی خود قرار دهند.

وی در این پیام با بیان اینکه نیروهای مسلح کشورمان از ورود هر گزندی به کشور جلوگیری می‌کنند، خاطرنشان کرده است: دشمنان از میزان آمادگی ایران در مقابله با شرارت خبر ندارند.

رییس ستاد کل نیروهای مسلح در پیام خود تصریح کرده است: ملت ایران به لطف باری تعالی به ملتی با بصیرت و پرتلاش تبدیل شده و مردمان کشور افرادی هستند که از ورود هر گزندی به کشور جلوگیری می‌کنند و نیروهای اطلاعاتی سنگرهایی هستند که می‌توان با اطمینان کامل در آن پناه گرفت و با آرامش کافی و وافی به معیشت پرداخت.