همایش «دزفول، منطقه ویژه شمال خوزستان» برگزار می شود

دبیر این همایش در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مقرر شده تا به مناسبت سال اقتصاد مقاومتی سومین نشست تخصصی با موضوع توسعه دزفول، در این شهرستان برگزار شود.

حسین فرهاد نژاد دزفولی، مهمان ویژه و سخنران اصلی همایش «دزفول منطقه ویژه شمال خوزستان» را هوشنگ گلابکش مدیرعامل سابق جهاد نصرکشور و مجری طرح ۵۵۰ هزار هکتاری مقام معظم رهبری در سالهای ۸۹ تا ۹۳ معرفی کرد و گفت: این همایش روز دوشنبه مورخ ۱۷ آبان ماه جاری رأس ساعت ۱۰ صبح با حضور مسئولان شهری و دانشجویان در سالن شهید گودرزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول برگزار خواهد شد.

وی، هدف از برگزاری این همایش را انتقال و تبادل تجربیات متخصصین و مدیران اجرایی و عمرانی کشور به حاضران در نشست عنوان کرد و یادآور شد: با توجه به نامگذاری سال جاری به اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل توسط مقام معظم رهبری، کانون توسعه دز دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول با هدف ترویج این تفکر در جامعه برنامه مذکور را در دستور کار قرار داده است.

دبیر اجرایی همایش «دزفول، منطقه ویژه شمال خوزستان» با بیان اینکه دانشگاه و شرکت های خصوصی می توانند با تعامل و همدلی با یکدیگر، دزفول را در مسیر توسعه و پویایی سوق دهند، تاکید کرد: مسئولان دزفول باید ظرفیت های فراوان این شهرستان از جمله منابع آبی، خاک حاصل خیز، علوم پیشرفته کشاورزی و وجود نیروهای متخصص در زمینه های مختلف را با همکاری دوسویه با دانشگاه ها به زمینه ای مناسب برای تبدیل دزفول به منطقه ویژه ای در مسائل اقتصاد و توسعه کشور تبدیل کنند.

فرهاد نژاد در ادامه عنوان کرد: بنابراین در این همایش قصد داریم معضلات و موانع توسعه دزفول را شناسایی کنیم و با بررسی مسائل و مشکلات شهر به ارائه راهکارهایی تخصصی در جهت رفع آنها بپردازیم.

به گزارش مهر، حضور در همایش «دزفول، منطقه ویژه شمال خوزستان» که با همت کانون توسعه دز دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول برگزار می شود، برای عموم آزاد است.