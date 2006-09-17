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۲۶ شهریور ۱۳۸۵، ۱۱:۱۸

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس خبر داد:

سرانه جاري 150 هزار ريالي مدارس در سال تحصيلي جديد

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي با اعلام اختصاص يك هزار و 200 ميليارد ريال به عنوان سرانه جاري مدارس كشور در سال جاري ، اين مبلغ را براي اداره مدارس ناكافي دانست.

به گزارش خبرگزاري مهر ، حميد سعادت افزود: با توجه به تعداد مدارس كشور، سرانه هر مدرسه 150 هزار ريال خواهد شد و اين مبلغ به هيچ وجه كفاف اداره مدرسه و رسيدگي به تعميرات مورد نياز ساختمان آن را نمي دهند.

وي تصريح كرد: اين در حالي است كه بودجه اختصاص داده شده مزبور نسبت به سال گذشته افزايش داشته است.

نماينده مردم اصفهان در مجلس ، كمك هاي مردمي به مدارس را لازم دانست اما در عين حال خواستار طراحي سيستم مشخص و شفافي براي آن شد.

وي تاكيد كرد: دريافت مبالغ نقدي در زمان ثبت نام مي تواند شائبه دريافت كمك اجباري را به وجود بياورد.

سعادت همچنين خاطرنشان كرد: فضاي ساختماني و فرهنگي مدارس بايد به گونه اي باشد كه دانش آموزان براي حضور و فعاليت در آن رغبت داشته باشد.

وي ، ايجاد زمينه مشاركت براي بچه ها به منظور بهسازي و رنگ آميزي مدرسه ها در تعطيلات تابستان به وسيله سازمان بسيج سازندگي و در قالب اردوهاي هجرت را مثبت ارزيابي كرد و گفت: از جنبه رواني دخالت دادن دانش آموزان در امور مدرسه امري واجب است كه موجب نزديكي و تعامل ميان مديريت آن و دانش آموزان مي شود.

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ادامه داد: مجلس و دولت 40هزار ميليارد ريال بودجه به منظور بهسازي اساسي مدارس كشور اختصاص داده است كه بايد ظرف چهار سال و تا پايان برنامه چهارم توسعه هزينه شود.

وي با تاكيد بر اينكه مجموعه آموزش و پرورش به دليل فشار كارآموزشي به تنهايي قادر به مديريت و بهسازي مدارس كشور نيست از ورود بسيج سازندگي به اين عرصه با توجه به مزاياي فرهنگي آموزشي اجراي طرح و صرفه جويي در هزينه ها استقبال كرد و يادآور شد مجلس و دولت اين سازمان را به عنوان يك نهاداجرايي كه مي تواند مجري برنامه هي عمراني كشور باشد پذيرفته است.

کد مطلب 381250

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