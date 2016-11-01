زنجان میزبان معاونین فرهنگی و اجتماعی شهرداری های استانهای کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید صفوی بعد از ظهر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران، گفت: روزهای دوازدهم و سیزدهم آبان معاونان فرهنگی استان ها میهمان ما خواهند بود.

وی با اشاره به اینکه برنامه های خوبی در نیمه اول سالجاری توسط معاونت فرهنگی شهرداری زنجان اجرا شده است، تصریح کرد: این برنامه ها باعث ایجاد یک تقویم فرهنگی و اجتماعی در استان زنجان شده است.

صفوی افزود: برنامه هایی از جمله برگزاری سومین چهل واره و چهارمین برنامه تقدیر از پیر غلامان بوده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری استان زنجان از اهمیت نشست با معاونان فرهنگی شهرداری های استان ۶ اشاره کرد و تاکید کرد: شهرداری قم مطابق برنامه سند راهبردی خانواده و بانوان را ارائه خواهد کرد، محیط زیست از دیدگاه اجتماعی برنامه مهم دیگر این نشست خواهد بود. این برنامه مهم توسط یکی از کارشناسان مجرب ارائه می شود.

صفوی از ارائه راهبردها و دستور عمل هایی توسط برخی از معاونان فرهنگی شهرداری های کشور خبرداد وگفت: روز چهارشنبه ۱۲ آبان در اولین جلسه سند راهبردی بانوان و خانواده ها ارائه خواهد شد و همچنین رییس شورای شهر استان زنجان نیز حضور خواهد داشت.

وی افزود : شهردار زنجان سخنران نخست روز دوم خواهد بود و بخش دوم ارائه راهبردها در همان روز انجام خواهد شد.

صفوی با بیان آنکه اسناد فرهنگی هر استان توسط کمیته ها ارائه خواهد شد، تصریح کرد: تلاش شده است ظرفیت سرمایه گذاری و فرهنگی استان زنجان به شرکت کنندگان در همایش شناسانده شود.