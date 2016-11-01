  1. استانها
  2. البرز
۱۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۱۸

در آستانه انتخابات؛

احزاب شناسنامه‌دار البرز ساماندهی شوند/لزوم تاسیس خانه احزاب

احزاب شناسنامه‌دار البرز ساماندهی شوند/لزوم تاسیس خانه احزاب

کرج - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز بر لزوم تاسیس خانه احزاب استان تاکید کرد و گفت: احزاب شناسنامه‌دار در استان ساماندهی شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله حقیقی بعدازظهر سه شنبه در نشست احزاب و فعالان سیاسی استان که با حضور مدیرکل سیاسی وزارت کشور همراه بود تاسیس خانه احزاب استان را یکی از اولویت های معاونت سیاسی استانداری البرز اعلام کرد.

حقیقی حمایت از احزاب سیاسی شناسنامه دار را مهم برشمرد و گفت: علاوه بر احزاب سیاسی، تشکل های غیر دولتی، هنرمندان و جوانان این استان از سقف واحدی برای تداوم فعالیت های خود محروم هستند.

معاون استاندار تصریح کرد: در آستانه دو انتخابات بسیار مهم قرار داریم و با توجه به این شرایط ضرورت سازماندهی فعالیت های احزاب شناسنامه دار امری ضروری است.

به گفته حقیقی احزاب سیاسی که بر مبنای قانون حرکت می کنند باید مورد حمایت قرار گیرند زیرا این اقدام بسترسازی برای امنیت کشور محسوب می شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز تاکید کرد: درصدد هستیم تا فضای عادلانه ای برای تشکل ها و احزاب سیاسی استان فراهم شود.

کد مطلب 3812504

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها