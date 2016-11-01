پیشگیری اجتماعی و مشارکتی مترقی ترین رویه تامین امنیت است

به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار محمد شرفی در چهارمین همایش فرماندهان و رؤسای کوپ شرق استان تهران بیان داشت: در گذشته دور ساختن مجرم از جامعه و یا ناتوان ساختن مجرم و اعمال حبس در نظام عدالت کیفری با استفاده از روش ها و رویه های سلبی و سخت، یکی از روش های پیشگیری از وقوع جرم و تامین امنیت بود ولی امروزه پیشگیری اجتماعی و پیشگیری مشارکتی مترقی ترین رویه تامین امنیت و پیشگیری از جرم است.

امنیت مقدمه هر نوع توسعه و نوسازی در جامعه است

وی با بیان اینکه آن چیزی که در حوزه پلیس تعریف شده امنیت است، اظهار داشت: امنیت مقدمه هر نوع توسعه و نوسازی در جامعه و وسیله ای برای بهره مندی از مزایا و مواهب حیات و بستری برای رشد و تعالی و تکامل انسان ها است.

این مقام انتظامی تصریح کرد: با امنیت، هر نوع کاستی ،شیرین است و بدون امنیت هر نوع دارایی با تلخی همراه است اگر امروز امنیت نصیب ما شد به خاطر این است که دین مبین اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در جهت تامین دنیا و آخرت بشریت، برنامه های بسیار مفصلی را پیش بینی کرده است.

وی در ادامه با تاکید بر ایجاد امنیت در جامعه و حمایت از مظلوم و برخورد با ظالم گفت: اساسا دنیایی که دین مبین اسلام برای رستگاری انسان ها طراحی و ترسیم کرده بر مبنای رفتارهای جمعی و کنش متقابل و براساس دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر و براساس برخورد با ظالم و حمایت از مظلوم است.

سردار شرفی یادآور شد: در خیر و صلاح است که امنیت جاری می شود و بزهکاری از جامعه فاصله می گیرد این یک بعد از ابعاد این موضوع است.

شرفی گفت: در واقع به اعتقاد ما میزان سطح امنیت عمومی در جامعه به میزان بلوغ و مسئولیتی بستگی دارد که مردم و جامعه در نظم و امنیت اجتماعی می توانند به وجود بیاورند.

پیش شرط پلیس جامعه محور ، تغییر نگرش در افراد جامعه و کارکرد های پلیس است

این مقام انتظامی اظهار داشت: امروز مرزهای ارتباطات شکسته شده و اقدامات یک جانبه کارآیی خودش را از دست داده است و در واقع نگرش ها جامعه مدار شده است. در جامعه فعلی و امروزی باز تولید امنیت و نظم بر اساس هنجارهای فرهنگی و ارزشی و مبتنی بر تعهد شهروندان تامین می شود.

سردارشرفی ادامه داد: پلیس جامعه محور و مشارکتی در یک چارچوب مبتنی بر تعامل خلاق باشهروندان می تواند در تامین امنیت و نظم جامعه به ویژه در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و...کمک شایانی به جامعه کند.

وی گفت: پیش شرط پلیس جامعه محور و مشارکتی با قدرت اغنایی بسیار بالا، تغییر نگرش در افراد جامعه و کارکرد های پلیس است چون ساختارهای سنتی ، برخورد های آمرانه و الگوهای غیر مشارکتی نمی تواند در توانا سازی افراد و ایجاد انسجام در جامعه نقش خوبی را ایفا کند.

دشمن با استفاده از فناوری های نوین رسانه ای می خواهد انسجام اجتماعی را از بین ببرد

رئیس پلیس پیشگیری ناجا با اشاره به انتخابات سال آینده گفت: در ایام انتخابات جلب مشارکت های مردمی و استفاده از ظرفیت های تاثیر گذار مردم در این عرصه کمک شایانی را در تامین نظم و امنیت می تواند ایفا کند.

وی اضافه کرد: هر چه به آستانه انتخابات نزدیک می شویم قابلیت تبدیل شدن مسائل اجتماعی به مسائل سیاسی و موضوعات امنیتی بیشتر فراهم می شود. بنابراین هر خطا و سهل انگاری و هر نوع بی مهری به مردم می تواند مشکلات عدیده ای را در امنیت جامعه ایجاد کند.

این مقام انتظامی بیان داشت: در فضای مجازی ،دشمن با استفاده از ظرفیت فناوری های نوین رسانه ای و ارتباطی و تهدید بر افشاگری موضوعات ناامید کننده در جامعه می خواهد انسجام اجتماعی را از بین ببرد و ناامنی را گسترش دهد.

نباید هر موضوع ساده اجتماعی حالت اضطرار و تهدیدآمیز به خود بگیرد

وی با تاکید بر اینکه از هر گونه وسواس امنیتی باید پرهیز کرد، گفت: نباید هر موضوع ساده اجتماعی حالت اضطرار و تهدید آمیز به خود بگیرد و مردم را نگران کند.

این مقام انتظامی سپس به عملکرد فرماندهی انتظامی شرق استان تهران در سال جاری اشاره کرد و گفت: تعداد تشکیل پرونده ۲۵ درصد و دستگیری سارق ۱۰درصد کاهش یافته است.

شرفی ادامه داد: اخبار جرایم ۱۵ درصد، دستگیری سارق به عنف ۹۳ درصد ، کشف سرقت به عنف ۱۲۰درصد و کشف سرقت مسلحانه ۱۰۰ درصد افزایش یافته که کار بسیار ارزشمندی در سطح شرق استان تهران انجام شده است.

وی در پایان با تقدیر از تعامل خوب فرماندهی انتظامی شرق استان تهران با مقامات قضائی گفت: دراین فرماندهی خدمات قضائی ۶۷۶ درصد افزایش پیدا کرده که ما در میانگین کشوری ۵/۲۲ درصد افزایش را داشته ایم که این نشانگر یک تعامل خوب با دستگاه قضا و تعقیب مجرمان است.