به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حصاری گفت: حوزه‌های علمیه، نهاد آموزشی صرف نیستند بنابراین باید در حوزه‌های علمیه تمامی ساز و کارهایی که موجب تعمیق و توسعه علمی و تولید علم می‌شود تعریف و ساختار آن ایجاد شود.

وی افزود: درحال حاضر نظام آموزشی حوزه‌های علمیه هدف‌مند برنامه ریزی شده است اما چرخه علمی زمانی کامل می‌شود که به تعمیق و توسعه علمی طلاب بپردازیم و از توانایی‌های به فعلیت رسیده طلاب در مسیر گسترش دامنه علمی استفاده کند.

معاون پژوهش حوزه‌های علمیه خواهران توسعه علم، تعمیق علمی طلاب و تولید علم را از رسالت‌های معاونت پژوهش برشمرد و عنوان کرد: در این راستا برنامه‌هایی را پیش‌بینی کردیم که برخی به مرحله اجرا رسیده و برخی نیز در حال آماده ‌سازی است و در آینده نزدیک آماده‌ و اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه نظام‌مند کردن برنامه‌های پژوهشی مدارس علمیه خواهران برای اولین بار در کشور توسط معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه خواهران انجام شده است، اظهار داشت: نظام‌ مند و هدفمندسازی برنامه‌های پژوهشی مدارس علمیه خواهران، از گام‌هایی است که معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه خواهران‌ به منظور توسعه و تعمیق علمی طلاب برداشته است.

فعالیت برنامه های پژوهشی در کنار آموزش

معاون پژوهشی حوزه های علمیه خواهران تاکید کرد: در راستای نظام مند سازی برنامه‌های پژوهشی به صورت مدون و برنامه‌ ریزی شده در کنار برنامه‌های آموزشی اجرا می‌شود.

حصاری افزود: کرسی‌های آزاد اندیشی، کرسی‌های نظریه پردازی، ‌ نشست‌های نقد و بررسی و کارگاه‌های روش و مهارت‌های پژوهشی در مدارس علمیه خواهران برگزار می شود.

وی گفت: تمامی فعالیت‌های پژوهشی که می‌تواند طلاب را در مسیر توسعه و تعمیق علمی کمک کند در برنامه‌های پژوهشی مدارس پیش‌بینی شده و این امر موجب می‌شود آموخته‌های طلاب تنها محدود و محصور به کتاب‌های درسی نباشد و دامنه پیدا کند.

معاون پژوهشی حوزه های علمیه خواهران تاکید کرد: طلاب باید در فعالیت‌های پژوهشی، تمرین و ممارست داشته باشند به همین منظور با تصویب شورای علمی حوزه‌های علمیه، ساعات الزامی و اختیاری برای فعالیت‌های پژوهشی در طول سال تحصیلی در برنامه ثابت هفتگی خواهران طلاب معین شده است.

ورود فعالیت های پژوهشی به برنامه درسی طلاب

معاون پژوهش حوزه‌های علمیه خواهران ادامه داد: در این برنامه، طلاب ۲ساعت در هفته به صورت الزامی به فعالیت‌های پژوهشی تعریف شده و ۱۰ ساعت به صورت اختیاری و به فراخور علاقه و انگیزه به فعالیت‌های پژوهشی، فرهنگی و تربیتی می‌پردازند.

حصاری اضافه کرد: ‌باتوجه به اینکه ۲ ساعت در هفته از برنامه‌های الزامی مدارس به فعالیت‌های پژوهشی اختصاص دارد، لذا هزینه‌های آن نیز به عنوان هزینه‌های اجتناب ناپذیر، قابل پیش‌بینی است و از این نظر مدارس برای اجرای برنامه‌های پژوهشی مشکلی نخواهند داشت.

وی با تاکید بر تعمیق علمی طلاب و تولید علم به مسابقه پژوهشی رشد، اشاره کرد و گفت: از ویژگی‌های مهم مسابقه رشد این است که موضوع انتخاب شده توسط طلبه برای شرکت در مسابقه معطوف به نیازهای دینی جامعه مخاطب است.

وی با بیان اینکه تغییر ارزشیابی آموزشی به ارزشیابی تحصیلی از مصوبات شورای عملی و تربیتی است، گفت: سهم پژوهش در نظام آموزش از مسائلی است که مصوب شورای علمی و تربیتی است و موجب می‌شود نمرات طلاب صرفا نمرات آموزشی نباشد بلکه فعالیت‌های پژوهشی و همچنین فرهنگی نیز در این نمرات سهیم باشند.

تدوین پیوست های پژوهشی برای دروس حوزه علمیه

معاون پژوهش حوزه‌های علمیه خواهران افزود: به همین منظور در حال آماده‌سازی پیوست‌های پژوهشی برای دروس مختلف هستیم تا در نیمسال دوم سال تحصیلی جاری این طرح در چند مدرسه علمیه، به صورت آزمایشی اجرا شود.

حصاری عنوان کرد: در رابطه با تولید علم، معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه خواهران، بیش از ۵۰۰ هسته پژوهشی با حضور فارغ‌التحصیلان حوزه‌های علمیه خواهران و بیش از ۳۰۰ هسته نیز با حضور استادان حوزه‌های علمیه خواهران تشکیل داده است و خواهران طلبه به تولید اثر مشغول هستند.

وی با اشاره به برگزاری اولین دوره تربیت محقق در رشته اخلاق و تربیت در سال تحصیلی جاری گفت: تربیت پژوهشگر به صورت نظام‌مند از دیگر برنامه‌های معاونت پژوهش است تا خواهران پژوهشگر در رشته‌های مختلف علوم اسلامی و مورد نیاز جامعه تربیت شوند.

معاونت پژوهشی حوزه های علمیه خواهران تاکید کرد: تاسیس و ایجاد مراکز پژوهشی در نقاط مختلف کشور به منظور فعالیت‌های انجام فعالیت‌های پژوهشی از دیگر اقدامات معاونت پژوهشی حوزه‌های علمیه خواهران است.