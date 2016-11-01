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۱۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۶:۵۷

رای بهارستان به گزینه های روحانی؛

مجلس بهانه را از دولت گرفت/ وزیران ۹ماهه به کابینه راه‌یافتند

مجلس بهانه را از دولت گرفت/ وزیران ۹ماهه به کابینه راه‌یافتند

وزرای جدید آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان با رای اعتماد مجلس دهم به کابینه یازدهم راه یافتند.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی صلاحیت سه وزیر پیشنهادی دولت برای وزارتخانه های آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان برگزار شد.

پس از سخنرانی رئیس جمهور، وزیران پیشنهادی و همچنین نطق نمایندگان موافق و مخالف، نمایندگان مجلس نظر خود را در مورد صالحی امیری، دانش آشتیانی و مسعود سلطانی فر به صندوق رای انداختند.

براساس رای نمایندگان، رضا صالحی امیری، با ۱۸۰ رای موافق، ۸۹ مخالف و ۶ممتنع  به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی راه یافت.

فخرالدین دانش آشتیانی نیز با۱۵۷ رای موافق، ۱۱۱ مخالف و ۶ ممتنع  راهی وزارت آموزش و پرورش شد.

همچنین  با ۱۹۳  رای موافق، ۷۲ مخالف و ۹ ممتنع مسعود سلطانی فر از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به سئول رفت.

کد مطلب 3812515

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