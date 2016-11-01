به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی صلاحیت سه وزیر پیشنهادی دولت برای وزارتخانه های آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان برگزار شد.

پس از سخنرانی رئیس جمهور، وزیران پیشنهادی و همچنین نطق نمایندگان موافق و مخالف، نمایندگان مجلس نظر خود را در مورد صالحی امیری، دانش آشتیانی و مسعود سلطانی فر به صندوق رای انداختند.

براساس رای نمایندگان، رضا صالحی امیری، با ۱۸۰ رای موافق، ۸۹ مخالف و ۶ممتنع به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی راه یافت.

فخرالدین دانش آشتیانی نیز با۱۵۷ رای موافق، ۱۱۱ مخالف و ۶ ممتنع راهی وزارت آموزش و پرورش شد.

همچنین با ۱۹۳ رای موافق، ۷۲ مخالف و ۹ ممتنع مسعود سلطانی فر از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به سئول رفت.