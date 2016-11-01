توسعه گردشگری از اولویت های استان قزوین است

به گزارش خبرنگار مهر، علی فرخ زاد روز سه شنبه در جلسه کارگروه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان که برای بررسی مشکلات سرمایه گذاران این بخش در در استانداری تشکیل شد اظهار داشت: یکی از مهمترین محورهای توسعه استان موضوع گردشگری است و توجه به این امر مهم به لحاظ موقعیت استراتژیک استان و ویژگیهای خاص منطقه ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

وی افزود: اگر بخواهیم موضوع اشتغال را حل کنیم باید از همه ظرفیت ها استفاده کنیم که در این میان عرصه گردشگری می تواند سهم قابل توجهی را به خود اختصاص دهد.

فرخ زاد گفت: موضوع گردشگری از اولویت های استان است و برای پیشرفت و توسعه استان باید به صورت جدی پیگیری شود و همراهی مدیران دستگاههای اجرایی در این زمینه ضروری است.

وی تصریح کرد: بستر کار در حیطه های شهری، روستایی، جاذبه های تاریخی و طبیعی برای پیشرفت فراهم شده است و اگر اقدامات اساسی صورت گیرد هم در حوزه های اقتصادی و اشتغال تحول قابل توجهی ایجاد می کند و کارها بسرعت اجرایی می شود.

معاون عمرانی استانداری قزوین در ادامه به موانع و مشکلات اداری موجود در مسیر راه سرمایه گذاران اشاره کرد و گفت: مدیران دستگاه های اجرایی باید با هماهنگی بیشتر مسائل و مشکلات اداری را از سر راه سرمایه گذار بویژه سرمایه گذاران حوزه گردشگری بردارند.

در این جلسه درخصوص مشکلات موجود در روند ساخت چند هتل گردشگری استان در مناطق نمونه گردشگری و هماهنگی در تأمین تسهیلات و تأمین زیرساخت های لازم و رفع برخی مشکلات بخش خصوصی بحث و تبادل نظر شد.