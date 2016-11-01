تفکیک دانشگاه خوارزمی تکذیب شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدعلی سبحان‌اللهی رئیس دانشگاه خوارزمی بعدازظهر امروز در واکنش به مصاحبه یکی از نمایندگان استان البرز درباره استانی شدن دانشگاه خوارزمی نشست مطبوعاتی را برگزار کرد.

وی گفت: مصاحبه این نماینده برای دانشگاه، یک مصاحبه غیرعلمی و غیرمترقبه بود، دانشگاه یک محیط علمی و آکادمی است و هیچ وقت این مسئله را نمی‌پذیرد و اجازه نمی‌دهد دانشگاه به سمت سیاسی‌کاری حرکت کند.

رئیس دانشگاه خوارزمی ادامه داد: تفکیک دانشگاه خوارزمی و اینکه این دانشگاه به استان البرز اختصاص داده شود، برای دانشگاه غیرقابل قبول است و دانشجویان، اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاه خوارزمی این مسئله را بی‌تردید نمی‌پذیرند.

سبحان‌اللهی اعلام کرد: در تماسی که با دکتر فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری داشتیم، دکتر فرهادی این مسئله را تکذیب کرده‌اند و به زودی متن تکذیبیه به خبرگزاری‌ها ارسال خواهد شد.

وی تصریح کرد: زمانی کرج جزو تهران بود و مراکز علمی که کمبود فضا و زمین داشتند، زمین‌هایی را در کرج برای توسعه علمی خریداری کردند و اینکه زمینی که در حصارک کرج در اختیار دانشگاه گذاشته شده، به این معنی نیست که دانشگاه تفکیک شده و استانی شود؛ دانشگاه با ساختمان دانشگاه نمی‌شود بلکه با هیأت علمی دانشگاه می‌شود.

رئیس دانشگاه خوارزمی بار دیگر تأکید کرد: دانشگاه به هیچ وجه زیر بار این تصمیم نخواهد رفت و ما اجازه نمی‌دهیم سیاست‌بازی وارد تصمیم دانشگاه شود.