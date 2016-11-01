شبانه امکانات دانشگاه خوارزمی را به دانشگاه علامه بخشیدند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر طاهر قاسمی، رئیس انجمن اعضای هیئت علمی دانشگاه خوارزمی بعد از ظهر امروز به نمایندگی از اساتید این دانشگاه در واکنش به تفکیک دانشگاه خوارزمی و استانی شدن آن گفت: یکی از دلایل اقدام سریع اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه خوارزمی به شایعه تفکیک دانشگاه این بود که دانشگاه در گذشته ضربه بدی در این زمینه خورده بود به طوری که پشت درب های بسته بدون اینکه مشورتی صورت گیرد، امکانات عظیم این دانشگاه به دانشگاه علامه طباطبایی بخشیده شد و این خاطره تلخی است که در ذهن اساتید این دانشگاه مانده است.

وی ادامه داد: ۱۸ هکتار زمین و ۲۰ هزار متر مربع ساختمان این دانشگاه در اختیار دانشگاه علامه گذاشته شد. این کار توسط رئیس دانشگاه و وزیر علوم وقت انجام شد، با وجود اینکه معاونان دانشگاه به این مسئله اعتراض کردند، رئیس دانشگاه به این مسئله اهمیت نداد و شبانه و در روز جمعه امضای این کار گرفته شد و امکانات دانشگاه به دانشگاه علامه بخشیده شد.

رئیس انجمن اعضای هیئت علمی دانشگاه خوارزمی افزود: بر همین اساس هیئت علمی دانشگاه با شنیدن شایعه تفکیک دانشگاه و استانی شدن آن، پیشاپیش به پیشواز این مسئله رفت و مخالفت خود را اعلام کرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۳۳۱ نفر از حدود ۴۵۰ عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی نامه اعتراض به این مسئله را امضاء کرده اند و اکثریت اعضای هیئت علمی دانشگاه با این موضوع مخالفند.

وی بیان کرد: مسئولین استان البرز تاکنون کوچکترین کمکی جهت ارتقاء این دانشگاه در کرج نداشته اند و تا توانسته اند چیزی نیز از دانشگاه گرفته اند.

وی افزود: تاکنون چندین هکتار زمین از دانشگاه برای ساخت بلوار اخذ شده و هیچ مجوز ساخت و سازی به دانشگاه داده نشده است.

وی ادامه داد: همچنین مقامات این استان اعلام کرده اند دانشگاه باید ۱۷۵ میلیارد تومان عوارض پرداخت کند.