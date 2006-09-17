پايان اجلاس غيرمتعهدها در هاوانا با توافق درباره پنج سند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، رائول كاسترو كه در غياب برادرش فيدل كاسترو رهبر كوبا كه در حال گذراندن دوران نقاهت پس از عمليات جراحي است، شب گذشته نشست رهبران جنبش غير متعهدها را كه شامل 118 كشور است، منحصر به فرد توصيف كرد.



سران و مسئولان 56 كشور كه در اين اجلاس شركت كردند، درباره پنج سند از جمله بيانيه پاياني با هدف پويايي و احياي اين جنبش كه در سال 1961 تاسيس شد، به توافق رسيدند.



بحران خاورميانه و موضوع هسته اي ايران كه يكي از سندهاي پنجگانه به آن اختصاص يافت و شركت كنندگان حمايت خود را از اين برنامه هسته اي كه براي اهداف صلح آميز دنبال مي شود، اعلام كردند.



شركت كنندگان در اين اجلاس، از جمله روساي جمهور ايران وونزوئلا به شدت به سياستهاي سلطه طلبانه آمريكا حمله كردند.

رهبران هند و پاكستان نيز درحاشيه اجلاس سران غير متعهدها در هاوانا مذاكرات تاريخي را برگزار كردند .



عبدالله احمد بداوي نخست وزير مالزي روز گشذته در جمع خبرنگاران اظهارداشت : من اين اجلاس را به عنوان يك اجلاس ضد آمريكايي تلقي نمي كنم؛ نم عليه هيچ كشوري تشكيل شنده است .



وي افزود: اختلاف نظرهايي وجود دارد، اما ما براساس موضوعاتي كه بسيار به هم نزديك هستند،عمل مي كنيم .



در بيانيه نم كه قرار بود پس از روز پاياني منتشر شود كشورهاي عضو نم از سياستهاي سركوبگرانه رژيم اسرائديل در اراضي فلسطيني وهمچنين تهاجم اخير به لبنان و همچنين اقدامات جديد آمريكا به منظور بي ثباتي ونزوئلا از جمله ايجاد دفتري به منظور افزايش جاسوسي در ونزوئلا و كوبا ابراز نگراني كردند .



فيدل كاسترو رهبر كوبا در نشست دوروزه رهبران كشورهاي عضو نم كه از روز جمعه آغاز و روز گشذته به پايان رسيد، حضور نداشت و رائول برادرش به جاي وي، رياست هيئت كوبايي را به عهده داشت.



چهاردهمين نشست كشورهاي عضو جنبش غير متعهدها روز جمعه در حالي در هاوانا آغاز به كار كرد كه رياست آن به كوبا واگذار شد.

در ميان رهبران سرشناسي كه در اجلاس دو روزه سران جنبش عدم تعهد در هاوانا صحبت كردند ، محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري ايران است كه بر ماهيت صلح آميز بودن بر نامه هسته اي كشورش تاكيد كرد .



وي دراين اجلاس با طرح اين پرسش خاطرنشان كرد:"چرا مردم بايد تحت تهديد هسته اي آمريكا زندگي كنند؟ و شوراي امنيت سازمان ملل منتظر چه است تا به اين تهديدات پاسخ دهد؟.



وي از همتايان خود خواست تا با تلاشهايي كه در جهت جلوگيري از دستيابي ايران به فناوري هسته اي صلح آميز صورت مي گيرد ، مقابله كنند .



رائول كاسترو و هو گو چاوز رئيس جمهوري ونزوئلا با ايراد سخنرانيهاي آتشين، سياستهاي آمريكا را محكوم كردند و اين در حالي است كه مانموهان سينگ نخست وزير هند خواستار ميانه روي ،هماهنگي و به كارگيري منطق شد و از رهبران نم خواست كه مبارزه با تروريسم را در اولويت امور خود قرار دهند .



از سويي، كوفي عنان دبيركل سازمان ملل كه به عنوان ميهمان به اين اجلاس دعوت شده است از رهبران نم خواست كه حقوق بشر را رعايت كنند و جلوي جرايم عليه بشريت را بگيرند .



در نشست روز جمعه ، رهبران نم از نقش تاريخي فيدل كاسترو در نم كه در اوج دوران جنگ سرد ايجاد شد ، ستايش كردند .



فيدل كاسترو در چند روز گذشته در استراحتگاه خود با برخي از مقامها از جمله كوفي عنان و هوگو چاوز ديدار كرد و برادرش نيز اعلام كرد كه كاسترو از نزديك گفتگوها و اظهارات رهبران اين اجلاس را دنبال مي كند .