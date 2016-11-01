واکنش غرب به اوضاع سوریه «هیجان عصبی» آمیخته با «توهین» است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفاکس، «سرگئی لاوروف» در سخنانی گفت: قدرت آمریکا و بریتانیای کبیر، باعث شده است که این توهین ها و هیجانات عصبی، در رابطه با اوضاع سوریه عمومی شود.

بر اساس این گزارش، وی تصریح کرد: اگر ما واقعا، راجع به این مسئله، صحبت کرده ایم، اکنون آنچه که در مسئله ی سوریه اتفاق می افتد غیرقابل درک است، زیرا شرکای غربی ما به خصوص بریتانیا و آمریکا هنوز در صحبت های خود و مجامع عمومی، بی احترامی می کنند و از الفاظی همچون «وحشی گری» و «جنایت جنگی» استفاده می کنند.

لاوروف این سخنان را در حاشیه نمایش مستند «من به سختی تصمیم میگیرم» بیان کرد؛ مستندی که راجع به « پریماکوف» سیاست مدار روسی بود.

پیش از این، لاوروف بمباران ایالات متحده ی یوگوسلاوی را یادآور شد. وی گفت: به یاد می آورم که تجاوز علیه جمهوری فدرال یوگوسلاوی، به این صورت بود که تعداد زیادی از شهروندان مورد حمله قرار گرفتند، خرابی های زیادی به بار آورد، راه ها خراب شدند، صدا وسیمای صربستان مورد حمله واقع شد، پل هایی که قطارهای مسافربری از آنها گذر می کردند تخریب شدند، و بسیاری خرابی های دیگر. هزاران نفر ناپدید شدند که صدها کودک در آن ها قرار داشت، و نزدیک ۲۵۰ هزار نفر مهاجر بودند، که تا کنون هیچ کس یادی از آن ها نکرده است.

علاوه بر این لاوروف افزود: دور زدن هواپیمای پریماکوف، بر فراز اقیانوس اطلس به خاطر این بود که به وی اجازه ی پرواز به سمت معاون رئیس جمهور ایالات متحده، ال گور، را ندادند؛ و همین برای از بین رفتن روند مذاکرات کافی بود. و پس از آن وی فهمید که آمریکا بمباران یوگوسلاوی را شروع کرده است.