سلطانی فر قبلا وزیر می شد اوضاع امروز ورزش بهتر بود

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه نوبت عصر روز سه شنبه بررسی رای اعتماد به سه وزیر پیشنهادی سیدمهدی مقدسی نماینده کمیجان در موافقت با وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان گفت: ایشان دو سال قائم مقام موفق سازمان ورزش بودند و با تمام وجود خود را درگیر ورزش کردند.

وی ادامه داد: آقای سلطانی‌فر دارای اصالت خانوادگی بوده و پدر ایشان از متدینین محل بودند.

نماینده کمیجان با تاکید بر اینکه آقای سلطانی فر به تعامل با مجلس اعتقاد دارند، اظهار داشت: ایشان سابقه استانداری و معاونت سیاسی را در کارنامه خود دارند.

مقدسی با اشاره به حمایت جمع کثیری از ورزشکاران از آقای سلطانی فر اظهار داشت: آقای سلطانی فر هیچ گاه از ورزش دور نبودند، در سال های گذشته به مقوله جوانان توجهی نشد در حالی که ایشان ۲۳ سال قبل خانه جوانان را تشکیل داد و از مشاوران جوان استفاده کرد.

نماینده مردم کمیجان با اشاره به برنامه های سلطانی فر در حوزه بانوان گفت: آقای سلطانی فر اعتقاد دارند به ورزش بانوان توجه نشده است و بر لزوم استفاده از بانوان در مدیریت ورزش تاکید دارند.

وی با اشاره به عملکرد وزرای قبلی ورزش که در این رشته تحصیل کرده بودند گفت:آقای سلطانی فر اگر در دوره نهم رای آورده بود حال و روز ورزش بهتر از امروز بود.