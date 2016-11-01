حجم اسکناس به ٣٧ هزار میلیارد رسید/هر ایرانی۴.۵کارت بانکی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین قضاوی در دومین نمایشگاه تراکنش ایران که با حضور تعدادی از مدیران عامل بانک ها و شرکت های فعال در زمینه تراکنش در حال برگزاری است، گفت: نظام بانکی نقش مهمی در تامین مالی دارد و اقتصاد ما بانک محور است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مانده تسهیلات بانکی ٨٥٠ تریلیون تومان است، افزود: برآورد تولید از تامین مالی در حدود ١٢٠٠ تریلیون تومان است و در هر لحظه ٧٠ درصد تامین مالی تولید از طریق نظام بانکی صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه تجهیز منابع بانکی هر روز گران تر می شود، افزود: ٣ دهه قبل مانده حساب های جاری ٤٠ درصد بود اما امروز این رقم بسیار کاهش یافته است.

قضاوی اظهارداشت: بانکداری سنتی نمی تواند پایدار و پویا باشد بر این اساس بانک ها به سراغ نوآوری رفتند تا بر اساس خدمات‌دهی سوددهی خود را افزایش بخشند.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: از نظر فناوری سرعت اینترنت افزایش یافته است و این موضوع به اندازه‌ای در صنعت بانکداری تاثیر گذاشته است که حتی مدیران عامل بانک‌ها هم نمی‌توانند پیش‌بینی کنند که مثلا در سه سال آینده بانکداری چگونه خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از کسب و کارها می‌توانند با نوآوری در پرتو فناوری راهکارهای مناسبی برای رشد و توسعه بیابند.

قضاوی، خدمات صنعت بانکداری بر مبنای فناوری را گسترده توصیف کرد و افزود: بسیاری از خدمات مالی و پولی در کشور ما همانند دنیا انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: زیر ساخت های لازم برای خرید و فروش الکترونیک ارز و طلا نیز مهیا است.

قضاوی گفت: تعداد کارت های بانکی از ٢٢٦ میلیون فقره در سال گذشته به ۳۳۰ میلیون فقره در سال جاری رسیده که سرانه آن ٤.٥ کارت به ازای هر نفر است و تعداد دستگاه های خودپرداز بانکی نیز به ازاء هر ١٨٠٠ نفر به یک دستگاه رسیده است.

معاون وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرد که خلاء نبود کارت‌های اعتباری در کشور پر شود.

وی با بیان تجارت الکترونیک حجم تولید اسکناس و نیاز به آن را کاهش داده است، افزود: در سال ١٣٩٤ هزار و ٤٠٠ تریلیون تومان از طریق خودپردازها تراکنش انجام شد و از طریق دستگاه‌های کارتخوان برآورد می شود امسال به ١١٠٠ تریلیون تومان برسد. تراکنش های صورت گرفته از طریق ساتنا نیز ٢٠٠٠ تریلیون تومان بود.

وی ادامه داد: سال گذشته جمعا ٥ هزار تریلیون تومان حجم مبادلات الکترونیک بوده و امسال پیش بینی ما این است که به ٥٥٠٠ تریلیون تومان برسد.

قضاوی گفت: حجم اسکناس ٣٧ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با نقدینگی ٣ درصد و ناچیز است.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به انتشار چک پول ها گفت: در هیچ کجای دنیا دو نوع اسکناس (اعم از اسکناس و چک پول) نداریم و اقدام ما در سال ٨٥ اقدامی موقت بود و امیدوارم دولت و مجلس فکری برای اصلاح پولی داشته باشند و لازم است تعدادی از صفرهای پولی ما حذف شود.

وی ابراز امیدواری کرد: دولت و مجلس واحد پولی را تغییر دهند تا مبادلات مردم راحت تر شود و اسکناس های ایران با معیارهای بالاتری تولید شوند.

در این مراسم مسعود پزشکیان نایب رییس اول مجلس، حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و تعدادی از سفرای خارجی مقیم تهران حضور دارند.

دومین نمایشگاه تراکنش ایران به مدت دو روز در مرکز همایش های بوستان گفتگو در جریان است.