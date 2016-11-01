وعده بازگرداندن آرامش به حوزه فرهنگ/ هیچ گاه دروغ نخواهم گفت

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی امیری وزیر پیشنهادی رئیس جمهوری برای تصدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دقایقی پیش در سخنانی در صحن علنی مجلس به بیان برخی از سرفصل های برنامه خود برای این وزارتخانه و همچنین دفاع از خود پرداخت.

صالحی امیری سخنانش را با تقدیر از موافقین و مخالفین خود که امروز در مجلس سخن گفتند و همچنین تشکر از حجت الاسلام روحانی برای اعتماد به او جهت تصدی مسئولیت وزارت ارشاد، آغاز کرد و گفت: ما از فرهنگ سخن می گوییم؛ فرهنگ به مثابه اکسیژن در فضای تنفس جامعه ایرانی، فرهنگ به مثابه چشمه جوشانی که همه انسانهای تشنه را سیراب می کند، فرهنگ به مثابه رود جاری و دائمی برای تعالی فضیلت انسانها.

وی افزود: فرهنگ چهار ویژگی اساسی انسجام، شخصیت سازی، هویت بخشی و سازگاری را در خود نهفته دارد. جامعه فرهنگی جامعه ای است که در آن انسجام مشاهده می شود و انسانها در آن، شخصیت والایی دارند و همه انسانها با یکدیگر سازگارند.

وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: مقام معظم رهبری تعبیر زیبایی در خصوص فرهنگ دارند. می فرمایند فرهنگ هویت یک ملت است، ارزش های فرهنگی روح و معنای حقیقی یک ملت هستند. همه چیز مترتب بر فرهنگ است. واقعیت این است که فرهنگ حاشیه و ذیل اقتصاد و سیاست نیست؛ اقتصاد و سیاست، حاشیه و ذیل فرهنگ هستند. نمی توان فرهنگ را از عرصه های دیگر منفک کرد و با این نگرش مقام معظم رهبری، فرهنگ هم بستر است، هم راه و هدف.

صالحی امیری گفت: من ۲۰ سال از عمر خودم را صرف مطالعات فرهنگی و اجتماعی کردم. با افتخار می گویم که ۵ سال معاون بررسی های استراتژیک وزارت اطلاعات بودم. ما در آن مسئولیت برای اولین بار با تاسیس ۱۰ مرکز مطالعاتی تلاش کردیم نگاه نخبگان را در تصمیمات امنیتی، دخیل کنیم و برای اولین بار قدرت نرم را در کشور تئوریزه کردیم؛ این از افتخارات ما است.

وی همچنین با اشاره به اقدامات خود در مقاطع بعدی فعالیتش در ۳۰ سال گذشته در مرکز بررسی ها استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز مسئولیت فعلی خود در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران گفت: ما در این دوره توانستیم برای اولین بار گفتگوی فرهنگی را در کشور نهادینه کنیم؛ ۹۵۱ گفتگو را فراهم کردیم و الان هم تاکید دارم که ما می توانیم با گفتگو با همدیگر، مشکلات کشور را حل و فصل کنیم.

وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه ریشه گفتگو در مباحثه است و مباحثه هم از میوه های پرثمر حوزه علمیه است، خطاب به نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: خدا را شاهد می گیرم که اگر به من اعتماد کنید تا روزی که در این سرزمین جان و حیات دارم در خدمت فرهنگ، هنر و اصحاب فرهنگ و هنر خواهم بود و اگر هم نکنید، باز همین راه را ادامه خواهم داد و در خدمت فرهنگ این مملکت گام بر می دارم.

صالحی امیری در ادامه به تحلیل آسیب شناسانه خود از وضعیت فرهنگی جامعه و همچنین وزارتخانه ای که مسئولیت تصدی آن از سوی رئیس جمهور به او پینشهاد شده است، تاکید کرد: من ۴۳ آسیب فرهنگی جامعه را شناسایی کرده ام و در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم ۲۳ آسیب را شناسایی کرده ام. آقای لاریجانی! اگر فرصت می داشتم می توانستم تا چند ساعت درباره این آسیب ها در خدمت نمایندگان مردم باشم.

وی در ادامه گفت: ما در نظام فرهنگی ای زیست می کنیم که مشتمل مجموعه ای از نهادها و ساختارها و قوانین حاکم بر این سیستم است. گفتمان غالب در این نظام، گفتمان مقام معظم رهبری است که از یک سو بر نفی تحجر و از سوی دیگر بر نفی ولنگاری و در یک کلام بر آزاداندیشی، تاکید دارند. ذیل این گفتمان، گفتمان آقای روحانی است که بر ۴ پایه اعتدال، عدالت فرهنگی، عقلانیت فرهنگی و دیانت فرهنگی استوار است.

وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: ما در بستر جامعه دینی زیست می کنیم؛ همه حوزه های فرهنگی باید مرزهای دینی را پاس بدارند. هیچ کس نمی تواند از مرزهای دینی و شرعی، عبور کند.

صالحی امیری سپس گفت: یک ضلع اصلی نظام سیاستگذاری حوزه فرهنگ در کشور ما، شورای عالی انقلاب فرهنگی است و ضلع دیگر، مجلس شورای اسلامی است. پس ما باید به این اضلاع قانونگذاری و سیاستگذاری در حوزه فرهنگ احترام بگذاریم و نباید به نظام سلیقگی در کشور تن دهیم.

وی افزود: یک ضلع نهادهای فرهنگی در کشور نهادهای عمومی از قبیل سازمان تبلیغات اسلامی، صدا و سیما، آستان قدس رضوی و ... هستند و ضلع دیگر نهادهای مردمی هستند. وزیر باید بداند که همه این نهادها همه حقیقت هستند و هم واقعیت. وزیری که نتواند با همه این مجموعه های بزرگ، فرهنگ سازگاری برقرار کند، دچار چالش خواهد شد.

وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: اولین کاری که در ۹ ماه آینده انجام خواهم داد، ایجاد ثابت و آرامش در محیط فرهنگی کشور است؛ در بستر اغتشاش و تنش، هیچگاه توسعه شکل نمی گیرد. اصلاح طلب و اصولگرا، ولایت مدار و معتدل، همه و همه زیر سقف انقلاب اسلامی هستند و در یک دایره جای دارند. همه ما باید بپذیریم که با هم زیست کنیم.

صالحی امیری افزود: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نباید وارد عرصه کار سیاسی شود. یکی دیگر از کارهایی که من انجام خواهم داد غیر سیاسی کردن حوزه فرهنگ است؛ فرهنگ به اندازه کافی مشکل دارد و باید سیاستمداران ما از بازی در حوزه فرهنگ خارج شوند.

وی با بیان اینکه ما باید با هم گفتگو کنیم تا همدیگر را درک کنیم، مهتمرین راهبرد خود را در حوزه فرهنگ، ایجاد تعامل میان خرده فرهنگ ها عنوان کرد و یادآور شد: همه اقوام ایرانی واقعیت های این سرزمین هستند. آذری ها بیش از ۳ هزار سال، کردها بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ سال، بلوچ ها بیش از ۵ هزار سال و سایر اقوام صدها سال در این کشور زندگی کرده اند اما همه آنها زیر چتر فرهنگ بزرگی به نام ایرانی اسلامی زیست می کنند. لذا ما باید تنوع فرهنگی را به رسمیت بشناسیم.

وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: این حق آذری ها، ترک ها، بلوچ ها، کردها، عرب ها، لرها، ترکمن ها و ... است که همان گونه که فکر می کنند و می اندیشند، آداب و رسوم خود را به جای بیاورند.

صالحی امیری با بیان اینکه تز دکترایش در حوزه منازعات قومی در ایران بوده است، تصریح کرد: من از بنیانگذاران رشته مدیریت فرهنگی در دانشگاههای ایران بوده ام. این مسئله می تواند پشتوانه من در تصدی مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری دغدغه هایی مانند ولنگاری فرهنگ و نفوذ فرهنگی دارند یادآور شد: والله، بالله، تالله من معتقد به لیبرالیسم فرهنگی نیستم چون این مکتب، مبتنی بر اومانیسم و فمنیسم است در حالی که اندیشه دینی ما مبتنی بر شریعت و فقاهت است از این نظر پاسداری از مرزهای دینی را وظیفه قطعی دستگاه فرهنگی کشور می دانم.

وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه اهل سخنرانی و برگزاری همایش و نصب پوسترها و بنرهای تبلیغاتی برای بیان فعالیت های خود نیست، خطاب به رئیس مجلس یادآور شد: من به جای این کارها، یک ساختار خواهم ساخت. توجه جدی به حوزه کانونهای فرهنگی دینی خواهم داشت. رهبری ما استراتژی ای دارند که بر اساس آن روح حاکم بر فرهنگ باید دینی باشد که این مسئله را حتما باید در سطح نظام فرهنگی اعمال کنیم.

صالحی امیری اضافه کرد: نکته مهم ایجاد سازوکار برای تولیدات فرهنگی است. امروز در فضای مجازی، ما با انبوهی از فرصت ها و تهدیدها مواجه ایم و باید نیازهای نسل جوان را درک، و آنها را به سمت اهداف انقلاب هدایت کنیم. تعامل با آنها و نگاه پدرانه به جوانان، قطعا به تعالی فرهنگی منجر می شود.

وی با اشاره به برنامه هایش برای حوزه فرهنگ عمومی یادآور شد: اصل مهم در حوزه فرهنگ عمومی، برای ما تقویت اخلاق جامعه است. صداقت، پاکدست و دگردوستی از اصول اخلاق اسلامی و ایرانی است و باید روی سرمایه های فرهنگی جامعه در این رابطه کار کنیم. در حالی که متاسفانه از این ظرفیت آنگونه که باید استفاده نشده است.

وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه در فروردین امسال که اصلا بحث تغییر فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح نبود، من مقاله ای را با موضوع گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی نوشتم و در بیان نظر خودم گفتم که مهمترین کار در این رابطه گفتمان سازی در حوزه فرهنگ است.

صالحی امیری به مسئله اقتصاد فرهنگ هم در برنامه های خود پرداخت و یاداور شد: گردش مالی اقتصاد فرهنگ در دنیا ۸۲۰ میلیارد دلار است که سهم چین ۱۲۰ میلیارد دلار، سهم آمریکا ۸۰ میلیارد دلار، سهم کره جنوبی ۴۲ میلیارد دلار و متاسفانه سهم ایران کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار یعنی یک هزارم کل این چرخه مالی است و این فاجعه آمیز است چون ما در حوزه های مختلف فرهنگ از انیمیشن، فیلم و مینیاتور گرفته تا نقاشی هنرهای تجسمی و موسیقی، ظرفیت های بسیار بالایی در کشور داریم که می توانند جایگزین درآمد نفت شوند.

وی با استمداد از مجلس شورای اسلامی برای کمک به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از تدوین لایحه ای در زمینه اقتصاد فرهنگ ظرف چند ماه آینده و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی در صورت تصدی مسئولیت این وزارتخانه سخن گفت و تاکید کرد: انشاالله ما از آقای نوبخت می خواهیم که بودجه این مسئله را هم در لایحه بودجه سال ۹۶ بگنجانند.

وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه ایران در زمینه نقاشی در منطقه جایگاه نخست را دارد و در حوزه فیلم هم در آسیا جایگاه چهارم را، گفت: گردش مالی هنرهای تجسمی در جهان ۵۶ میلیار دلار است و این در حالی است که سهم ما در این زمینه به شدت در حال افول است.

صالحی امیری تاکید کرد: ما باید توجه جدی به معیشت و امنیت فکری هنرمندان و اصحاب فرهنگ داشته باشیم و این مسئله در دستور کار اینجانب قرار دارد.

وی با اشاره به انتقاد یکی از مخالفان نسبت به برنامه های صالحی امیری در حوزه دیپلماسی فرهنگی گفت: اتفاقا توسعه تعاملات با کشورهای دیگر از جمله برنامه های من است. بنده یک دهه قبل کتاب «دیپلماسی فرهنگی» را نوشتم و در حال حاضر بیش از هزار رایزن که در همان کلاس های من شرکت کرده بودند، در کشورهای دیگر در همین راستا فعالیت می کنند.

وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی درادامه با اشاره به مسائل مربوط به حوزه کتاب و کتابخوانی به نامناسب بودن وضیت کتاب در کشور اذعان کرد و گفت: امروز نهاد کتابخانه های عمومی ما در عسرت است. امروز بسیاری از شهرهای ما کتابخانه ندارند و کتابخانه ها در ایران بسیار کم رنگ شده اند. باید همه کمک کنیم که مشکلات حوزه کتاب برطرف شود.

صالحی امیری با تاکید بر ادامه سیاستی که در دوره مسئولیت علی جنتی هم در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیگیری می شد، اظهار داشت: کاهش تصدی گری در حوزه فرهنگ و ارشاد اسلامی را از طریق تعامل با نهادهای صنفی دنبال می کنم.

وی در پایان سخنانش با تاکید بر در راس امور بودن مجلس و بیان این نکته که ما همگان ملزم هستیم این استراتژی را پی بگیریم و البته از مجلس هم انتظار تعامل و همکاری حداکثر را برای حل مشکلات حوزه فرهنگ داریم، خطاب به نمایندگان مجلس قول داد من هرگز به شما دروغ نخواهم گفت، هرگز به اموال مردم دست نخواهم زد، هرگز رای فردی را بر رای جمعی ترجیح نخواهم داد و تا جان دارم، از امام(ره)، انقلاب و رهبر معظم انقلاب، دفاع خواهم کرد. خدا را شاهد می گیرم پذیرش این مسئولیت برای نام و نان نبوده است بلکه برای کمک به حوزه فرهنگ بوده و من با آگاهی آن را پذیرفته ام.