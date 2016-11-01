۱۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۶:۲۰

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان خبر داد؛

پرداخت ۵۴۰ میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی لرستان

خرم آباد- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان از پرداخت ۵۴۰ میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا صفی خانی ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه اشتغال استان با اشاره به اینکه طی امسال به ۷۶۰ واحد تسهیلات پرداخت شده است، اظهار داشت: مبلغ تسهیلات پرداختی بیش از ۵۴۰ میلیارد تومان بوده و این تسهیلات در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و رونق تولید پرداخت شده است.

وی گفت: ۱۳۸ واحد استان از طریق ثبت نام در سیستم بهین یاب و ۶۱۸ واحد خارج از این سیستم برای تثبیت اشتغال خود تسهیلات دریافت کرده اند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با اشاره به اینکه ما استان اول کشور در مبلغ پرداخت تسهیلات رونق تولید هستیم، بیان داشت: ۷۴.۸ درصد اهداف استان در سامانه بهین یاب محقق شده است.

صفی خانی افزود: امسال حدود ۵۰۰ میلیارد تومان تنها در بحث تسهیلات رونق تولید به واحدهای استان تزریق شده که این رقم بی سابقه بوده است.

وی گفت: طی بهمن ماه سال جاری واحد شیرخشک شرکت پگاه و واحد کاتالیست پتروشیمی لرستان افتتاح خواهند شد.

