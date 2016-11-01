به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک ، «الگ ازروف» سفیر روسیه در عربستان ضمن اعلام این مطلب در گفتگو با ریانوستی گفت: این علاقه مندی را خود نمایندگان عربستان سعودی ضمن بازدید چند باره از نمایشگاه ها و حضور در مراسم های معرفی و نمایش این مجموعه ها ابراز داشته اند. مثلا در نمایشگاه ابوظبی (نمایشگاه دفاع بین المللی در پایتخت امارات متحده عربی) و مراسم هایی که در روسیه سازمان دهی شده بودند.

وی در ادامه گفت: این مسئله جدیدی نیست و نباید رشد همکاری فن آوری نظامی بین دو کشور را نادیده گرفت اگر چه تماس ها در زمینه این همکاری ها به طور عمومی بحث و بررسی نمی شود.

سفیر عربستان همچنین درباره تنش روابط تهران و ریاض گفت: مسئله روابط میان ایران و عربستان سعودی بسیار پیچیده است که دارای ابعاد و سطوح متعددی است. یک بعد سیاسی است موضوعی که به مسایلی ایدئولوژیک و برداشت از اسلام مربوط می‌شود. موضوع به قدری پیچیده است که راهکاری جادویی برای دیدن تمامی ابعاد مسئله وجود ندارد و روسیه به عنوان یک سمت داستان می تواند تلاش کند تا تنش ها را کم کند.

وی در این خصوص افزود: البته تنش میان دو کشور تمام نمی‌شود اما در ثبات منطقه تاثیر دارد. روسیه کشوری است که مسئول اصلی تامین ثبات در خاورمیانه است و نمی‌تواند تنش میان ۲ کشور را تحمل کند.