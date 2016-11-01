  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۶:۰۹

جانشین رئیس شورای هماهنگی مدیریت بحران آذربایجان غربی:

دستگاه های امدادی آذربایجان غربی برای مقابله با حوادث آماده باشند

دستگاه های امدادی آذربایجان غربی برای مقابله با حوادث آماده باشند

ارومیه - جانشین رییس شورای هماهنگی مدیریت بحران آذربایجان غربی از دستگاههای امدادی مدیریت بحران استان خواست برای مقابله با حوادث غیر مترقبه طبیعی تدابیر لازم را بکار گیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری آذربایجان غربی، تقی کهوریان در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان که با حضور اعضای این شورا در محل استانداری برگزار شد گفت: هدف از برگزاری جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران، ارزیابی سطح آمادگی دستگاه های دولتی در مواجهه با بحران هاست.

تقی کهوریان افزود: ارگان های دولتی باید در مواجهه با بحران های احتمالی، از آمادگی کامل برخوردار باشند تا برای مدیریت آنها غافلگیر نشوند.

وی اضافه کرد: امکانات دستگاههای اجرایی باید در سطح آذربایجان غربی توزیع شده و امکانات اضطراری به مکان های حادثه خیز نزدیک تر باشد.

کهوریان بیان کرد: به علت هشدار اداره هواشناسی آذربایجان غربی درباره شرایط آب و هوایی، ازبعد از ظهر(سه شنبه) رفت و آمد در معابر سطح شهر کمتر و تردد خودروها در حد لزوم انجام شود.

مدیریت بحران آذربایجان غربی وظایف دستگاههای اجرایی را برای مدیریت بهتر بحرانهای احتمالی در استان ابلاغ و به نوسان های احتمالی برق در شهرستان های بوکان، شاهین دژ و پیرانشهر هشدار داد.

صابری رییس پیش بینی هواشناسی اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی نیز در این جلسه با اشاره به اطلاعیه و اخطاریه های صادره در خصوص وضعیت آب وهوا در روزهای پیش رو گفت: براساس نقشه های پیش یابی و هواشناسی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه این هفته با تشدید بارش ها و همراهی آن با وزش باد های شدید، احتمال آبگرفتگی معابر و لغزندگی جاده ها وجود خواهد داشت.

در ادامه این جلسه مدیران و مسئولان اجرایی ادارات کل راه وشهرسازی، آب و فاضلاب شهری، شرکت توزیع برق و شهرداری ارومیه گزارشی از آمادگی نیروها و امکانات پیش بینی شده برای مقابله با حوادث و بحران های احتمالی براثر بارشهای شدید برف و باران در روزهای آینده و فصل زمستان ارائه کردند.

کد مطلب 3812575

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه