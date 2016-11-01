اساتید دانشگاه خوارزمی به رئیس جمهور نامه نوشتند

به گزارش خبرنگار مهر، تعداد ۳۳۱ نفر از اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه خوارزمی با ارسال نامه ای اعتراض خود به تفکیک دو سایت تهران و کرج این دانشگاه را اعلام کردند.

در متن نامه اعضای هیات علمی دانشگاه خوارزمی به رئیس‌ جمهور آمده است:

دانشگاه خوارزمی نخستین نهاد آموزش عالی نوین ایران در تدارک جشن صد سالگی تاسیس خود است که در این زمان زمزمه‌های نگران کننده‌ای مبنی بر تفکیک پردیس‌های دانشگاه یا انتقال مرکزیت دانشگاه از تهران به کرج اعلام می‌شود.

اعضای هیات علمی دانشگاه خوارزمی اعلام کردند ۲ پردیس تهران و کرج دانشگاه خوارزمی مکمل یکد یگرند و تفکیک این دو مجموعه در حال حاضر دو دانشگاه ناقص و ناتمام بر جای می‌گذارد که در رتبه‌بندی دانشگاه‌های کشور در رده‌های آخر قرار می‌گیرد.

ارتباط دانشگاه خوارزمی با استان البرز در دوره مدیریت فعلی رو به رشد بوده و کاهش سطح دانشگاه و محدود کردن آن به دانشگاهی در تراز استانی به صلاح دانشگاه خوارزمی و حتی استان البرز نیست.

در تعامل دو سویه با دانشگاه خوارزمی و وزارت علوم از سویی و مدیریت ارشد استان البرز از سوی دیگر زمینه همکاری‌های گسترده میان دانشگاه و استان فراهم شود.

تقاضا داریم ترتیبی اتخاذ شود تا از هرگونه اقدام و تصمیم‌ گیری شتابزده در زمینه دانشگاه خوارزمی اجتناب شود و تصمیمی بر اساس مصالح ملی اتخاذ شود.

زیرا در صورت تفکیک مقدمات تعطیلی و نابودی قدیمی‌ترین موسسه آموزش عالی نوین کشور فراهم شده و سبب دلسردی و ناامیدی اعضای هیات علمی می‌شود.