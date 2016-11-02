مسئولان هنوز به توسعه گردشگری باور ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی توسعه گردشگری، ضرورت اقتصاد مقاومتی با حضور اعضای هیات رییسه کمیسیون گردشگری اتاق ایران، «ضیایی» دانشیار گروه جهانگری دانشگاه علامه طباطبایی و سردبیر فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، «کزازی» دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناسان برگزار شد.

در این نشست، احمد اصغری، رییس کمیسیون گردشگری اتاق ایران با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در بندهای مرتبط با اقتصاد مقاومتی نسبت به اهمیت اقتصاد درون‌زا و ضرورت توجه به این مهم تاکید بسیاری داشته اند، گفت: البته بررسی راهکارهای اقتصاد مقاومتی، نیازمند آگاهی، اقدام و عمل به سیاست­‌ها و راهبردهای است که توسط رهبر انقلاب تبیین شده است.

وی با بیان اینکه نگاه اجمالی به دغدغه­‌های رهبر انقلاب نشان دهنده آن است که ­باید از ظرفیت‌های موجود در حوزه سرمایه‌های انسانی و منابع طبیعی استفاده بهینه کرد، اظهار کرد: قطعاً هر اقدامی برای استفاده بهینه از سرمایه های انسانی و منابع طبیعی نیازمند سیاست و راهبرد است.

اصغری با اشاره به اینکه باید با برنامه ریزی از کسب و کارهای نو در حوزه گردشگری و کسب و کارهایی که توسط متخصصان جوان رشته گردشگری و رشته‌های مرتبط راه اندازی می شوند حمایت شود، ادامه داد: باید در حوزه گردشگری کشورمان به عنوان یک صنعت مهم، امور بر اساس چارچوب مشخص شده در اقتصاد مقاومتی رقم زده شود؛ زیرا در بندهایی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز به تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات، منابع مالی، سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط اشاره شده است.

رییس کمیسیون گردشگری اتاق ایران تصریح کرد: رفع موانع راه‌­اندازی کسب و کار، حمایت در جهت کاهش هزینه‌های تولید از طریق معافیت‌­های مالیاتی و ارائه تسهیلات مالی، حمایت از تعاونی­‌های بخش گردشگری و کسب و کارهای کوچک و متوسط، حمایت و آموزش رسانه‌­ای در خصوص کسب و کارهای نو گردشگری از جمله حمایت هایی است که می توان از بخش گردشگری انجام داد تا به تحقق اقتصاد درون زا کمک کرد.

تنوع بخشی به فعالیت های گردشگری با توسعه گردشگری اسلامی

وی در ادامه با اشاره به اینکه در بخش دیگری از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور اشاره شده است، اظهار کرد: برای همه واضح است که اگر ۱ درصد بهره­وری بیشتر در اقتصاد ایران با ۴۲۵ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی، عددی در حدود ۴.۲ میلیارد دلار را رقم می‌زند لذا پیاده‌سازی برنامه آمایش سرزمین در حوزه گردشگری، ارائه خدمات مشاوره­ای و آموزشی به کسب و کارهای گردشگری به ویژه بخش اقامتی و پذیرایی در خصوص پیاده‌سازی نظام کیفیت و بهره‌­وری، آموزش کاربردی فعالان بخش صف و ستاد و همچنین مدیران سطوح مختلف بخش خصوصی می‌تواند به محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد کمک کند.

اصغری ضمن بیان اینکه افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از دیگر نکات مورد تاکید در سیاست‌های اقتصاد مقاوتی است، افزود: ویژگی غیرقابل انکار گردشگری در ایجاد بسترهای تعاملی مستقیم با جهان و ایجاد تنوع بالا در اقتصاد کشور می تواند تاب آوری اقتصاد را افزایش دهد.

رییس کمیسیون گردشگری اتاق ایران ادامه داد: بر این اساس می‌توان با توسعه گردشگری اسلامی در بازارهای کشورهای اسلامی، کاهش وابستگی بخش گردشگری به خدمات و تجهیزات وارداتی و در نتیجه کاهش نشتی­های اقتصادی این بخش، تلاش در جهت افزایش ضریب تکاثری گردشگری از طریق تامین منابع داخلی و همچنین تنوع بخشی به فعالیت­‌های گردشگری مناطق را ایجاد کرد.

وی با اشاره به اینکه در بخش دیگری از سیاست های اقتصاد مقاومتی به اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی اشاره شده است، اظهار کرد: این مهم درحالی است که صنعت گردشگری می­تواند در قالب حدود ۴۰ نوع پایه مالیاتی و عوارض متنوع، درآمدهای قابل توجهی را در بحث مالیات‌­ها ایجاد کند که به تحقق این بند از راهبردهای در نظر گرفته شده کمک شایانی می کند.

گفتمان سازی تحقق اقتصاد مقاومتی، در دستورکار کمیسیون گردشگری اتاق ایران

اصغری ضمن پیشنهاد اینکه با توسعه پایه‌های مالیاتی بخش گردشگری و اختصاص بخشی از منافع حاصله به توسعه بخشی مناطق، ارتقای نظام مالیات­‌های غیرمستقیم به ویژه مالیات بر مصرف در خدمات اختصاصی و خدمات عمومی مورد استفاده گردشگران با رعایت مشوق­‌های در نظر گرفته شده برای توسعه گردشگری می توان به تحقق سیاست مشخص شده در این حوزه جامع عمل پوشاند، تصریح کرد: باید با تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان‌سازی آن بویژه در محیط‌های علمی، آموزشی و رسانه‌ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی به درون زا کردن اقتصاد کمک کرد از این رو برگزاری چنین نشست‌هایی یکی از اقدامات کمیسیون گردشگری اتاق ایران در اجرای بندهای اقتصاد مقاومتی است، کمک بسیار مهمی در این بخش خواهد بود.

در ادامه این نشست، ضیایی، دانشیار گروه جهانگری دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه توسعه گردشگری نیازمند ایجاد هماهنگی بین اسناد بالادستی و پشتوانه قانونی و دستورالعمل ها است، گفت: دانشگاه می تواند با توجه به رسالتی که دارد با نگرش علمی به موضوعی مانند توسعه گردشگری، ضرورت اقتصاد مقاومتی بپردازد.

۱۴ میلیارد دلار صرفه جویی ارزی با تبدیل گردشگری خارجی به ایران گردی

وی با بیان اینکه برخی از مسئولان هنوز به توسعه گردشگری باور ندارند، اظهار کرد: باید اذعان کرد که بیلان کاری گردشگری کشورمان در دو سال گذشته منفی بود و در سال ۹۳ بیش از ۲ میلیون تراز منفی وجود داشت، اظهار کرد: نکته قابل تامل در این زمینه مبتنی بر این مهم است که اگر تمهیدات مناسب اتخاذ شود و گردشگری خارجی به ایران گردی تبدیل شود، رقمی معادل ۱۴ میلیارد دلار صرفه جویی ارزی صورت خواهد گرفت.

دانشیار گروه جهانگری دانشگاه علامه طباطبایی ضمن اشاره به اینکه گردشگری صنعتی سلامت است، گفت: گردشگری پیام‌آور صلح بوده و نیروی محرکه توسعه اقتصادی است؛ در این میان گردشگری ابزاری برای فقرزدایی محسوب شده و معیشتی پایدار را رقم می زند.

ضیایی با بیان اینکه در صنعت گردشگری ذاتا شیشه ای بوده و اسیب پذیر است، ادامه داد: به عنوان مثال کشور تایلند بعد از سال ۲۰۰۴ به دلیل پدیده سونامی با کاهش ۷۰ درصدی گردشگر مواجه شد که نشانگر همین امر است.

اتکا به روش های نوین مدیریت، راهکار توسعه گردشگری و تحقق اقتصاد مقاومتی

کزازی، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه با اشاره به اینکه متاسفانه رویکرد مدیریتی به اقتصاد مقاومتی چالش این موضوع است، گفت: توسعه، نیازمند انشان های توسعه یافته است.

وی با بیان اینکه سرعت تغییر تکنولوژی، پیر شدن جهان، شهرنشینی و تجارت گستره حوزه الکترونیک و IT چهار چالش اقتصاد جهانی است، اظهار کرد: هم اکنون ۶۵ میلیون نفر جمعیت جهان سالانه در حال مهاجرت هستند لذا باید برنامه ای برای جذب آنها داشت.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه هم اکنون با سرعت تغییر تکنولوژی، گردشگران به صورت لحظه ای از اطلاعات مختلف مطلع می‌شوند، ادامه داد: باید در حوزه اینترنت اقدام به تولید محتوای مناسب برای جذب گردشگر کرد و در این میان باید دید که چه برنامه ای در این خصوص وجود دارد.

کزازی با بیان اینکه سهم افراد گردشگر در سال های آینده بالای ۵۵ سال افزایش خواهد یافت، گفت: برای این مهم باید برنامه مناسبی ارائه شود.

ضرورت تدوین برنامه برای گردشگران بالای ۵۵ سال

وی با اشاره به اینکه تغییر تفکر مدیریت در امر توسعه، افزایش نرخ رشد کیفیت زندگی، تمرکز بر تفکر نخبگان اقتصادی راه برون رفت از چالش های اقتصادی است، ادامه داد: اقتصاد مقاومتی برای محقق شدن نیازمند اقداماتی است که زیرساخت‌ها را تامین کند.

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی به معنای تشخیص حوزه های فشار و کنترل آنهاست، بیان کرد: در اقتصاد مقاومتی به تولید داخلی و خود اتکایی توجه شده است.

وی با بیان اینکه اتکا به روش‌های نوین مدیریت، حفظ ماهیت و هویت اقتصاد ملی، توانمندسازی و افزایش کارایی مدیریت و نظام اداری، جلب مشارکت مردم در امر سرمایه‌گذاری از جمله راهکارهای ایجاد توسعه در بخش گردشگری و تحقق اقتصاد مقاومتی است، خاطرنشان کرد: تحرکت دیپلماسی خصوصا دیپلماسی اقتصادی، حذف تدریجی هزینه های عمومی درآمدهای نفتی و توانمندسازی و بهره برداری از منابع انسانی نیز از دیگر راهکارها در این زمینه است.