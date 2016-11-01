به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه علمیه استان بوشهر، دانیال اسماعیلی مسئول امور مشمولین حوزه علمیه استان بوشهر افزود: تا به امروز تعداد ۲۰۰ نفر از طلاب استان نسبت به اخذ مجوز خروج برای سفر به زیارت اربعین به مدیریت حوزه علمیه استان مراجعه کرده‌اند.

وی مهلت زمان مراجعه طلاب برای ثبت مجوز خروج را تا ۱۵ آبان ماه اعلام کرد و اظهار داشت: طلابی که در سیستم وظیفه عمومی دارای معافیت تحصیلی باشند می توانند نسبت به اخذ مجوز خروج خود مراجعه کنند.

اسماعیلی افزود: امسال استقبال طلاب برای سفر به زیارت اربعین نسبت به سال گذشته افزایش داشته است و با توجه به روزهای باقیمانده تا اربعین قطعاً این آمار افزایش خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سال گذشته نیز طلاب حوزه علمیه استان بوشهر در قالب سه دستگاه اتوبوس به مرز شلمچه اعزام و به زیارت اربعین مشرف شدند.