به گزارش خبرنگار مهر، حسین بابویی ظهر سه شنبه در گردهمایی آموزشی مسئولان تربیتبدنی مناطق کشور در بجنورد به بیان اینکه در حال حاضر ۳۳ هزار معلم تربیتبدنی در کشور وجود دارد، اظهار کرد: نقش مدیران مدارس و معلمان تربیتبدنی در ایجاد همافزایی و تحقق اهداف تربیتبدنی بسیار مهم است.
بابویی بابیان اینکه بازدیدهای که طی سالهای اخیر از استانها انجامشده نشاندهنده آن است که در بسیاری از استانها برنامههایی اجرا میشود که هماهنگ با سایر استانها نیست، افزود: ازآنجاییکه کشور ما ازلحاظ قومی و قبیلهای بسیار متنوع است ایجاد هماهنگی بین تمام اقشار نیاز است تا بازخورد مناسب و اثربخش در این زمینه داشته باشیم.
مدیرکل دفتر تربیتبدنی و فعالیتهای ورزشی وزارت آموزشوپرورش گفت: برای اجرای برنامه سلامت در برنامه ششم توسعه هماهنگی بین دستگاهها برای رسیدن به اهداف در حوزه تربیتبدنی مهم است.
وی افزود: تمام هدف ما از برگزاری دورههای آموزشی این است تا هماهنگی و تبادلنظر بین مسئولان ایجاد شود تا بتوانیم خروجی و اجرای بهتر در این زمینه داشته باشیم.
وی تصریح کرد: تربیتبدنی با اهداف، تکالیف و وظایف سنگین روبه رواست که در این راه باید نگاهها با رعایت شرایطی که در هر منطقه وجود دارد به هم نزدیک شود چراکه این هماهنگیها در جهت تحقق اهداف تربیتبدنی نیاز است.
به گزارش خبرنگار مهر، گردهمایی آموزشی مسئولان تربیتبدنی مناطق کشور با حضور مسئولان تربیتبدنی استانهای، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، سمنان، سیستان و بلوچستان، تهران، قم، گلستان و مازندران برگزار شد.
