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۱۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۶:۳۳

چمران با اشاره به موضوع املاک شهرداری:

برخی می‌خواهند شورارابه هم بریزند/ پیشنهادمی‌کنم موضوع خاتمه یابد

برخی می‌خواهند شورارابه هم بریزند/ پیشنهادمی‌کنم موضوع خاتمه یابد

رییس شورای اسلامی شهر تهران گفت: کسانی به دنبال سوء استفاده از شورا هستند و ما نباید اجازه دهیم و تنها باید به دنبال خدمت گذاری و پاسخگویی به خدا و مردم باشیم .

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران در سیصد و دومین جلسه شورا با بیان اینکه منتظر نظر نهایی قوه قضاییه در خصوص پرونده واگذاری املاک هستیم، گفت: از اعضای شورای شهر درخواست می‌کنم اگر سوال، ابهام و اعتراضی دارند کتبا به هیات رئیسه اعلام کنند.

وی با بیان اینکه من خود را موظف می‌دانم که پاسخ سوالات و اعتراضات مکتوب اعضای شورا را بگیرم، گفت: اگر ضرورتی نیز داشته باشد این موارد را به دادستانی اعلام می‌کنم و هر گونه همکاری در این زمینه برای روشن شدن ابعاد مختلف خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه پیشنهاد می‌شود این مسئله همین جا خاتمه داده شود، گفت: باید منتظر نظر نهایی قوه قضاییه بمانیم واگر عضو شورایی مجددا این موضوع را مطرح کند به این عهد خود وفا نکرده است.

کد مطلب 3812597

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