به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران در سیصد و دومین جلسه شورا با بیان اینکه منتظر نظر نهایی قوه قضاییه در خصوص پرونده واگذاری املاک هستیم، گفت: از اعضای شورای شهر درخواست می‌کنم اگر سوال، ابهام و اعتراضی دارند کتبا به هیات رئیسه اعلام کنند.

وی با بیان اینکه من خود را موظف می‌دانم که پاسخ سوالات و اعتراضات مکتوب اعضای شورا را بگیرم، گفت: اگر ضرورتی نیز داشته باشد این موارد را به دادستانی اعلام می‌کنم و هر گونه همکاری در این زمینه برای روشن شدن ابعاد مختلف خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه پیشنهاد می‌شود این مسئله همین جا خاتمه داده شود، گفت: باید منتظر نظر نهایی قوه قضاییه بمانیم واگر عضو شورایی مجددا این موضوع را مطرح کند به این عهد خود وفا نکرده است.