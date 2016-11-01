سلطانی فر به ورزش قهرمانی نگاه حمایتی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدابوالفضل موسوی بیوکی در جلسه امروز مجلس و در موافقت باوزیر پیشنهادی ورزش و جوانان، با بیان اینکه سلطانیفر توانایی و مدیریت کلان خود را با ۳۰ سال مدیریت در ارگانهای مختلف نشان داده است، اظهارداشت: وزیر پیشنهادی دولت برای تصدی بر وزارتخانه ورزش و جوانان شناخت وسیعی از وزرش ایران و جهان دارد تا جایی که رئیس جمهور او را دایرهالمعارف ورزش مینامد.
وی با تاکید بر اینکه مشکلات جوانان یک مسئله فرابخشی است و نباید حل این مشکلات را از وزارت ورزش و جوانان توقع داشت، افزود: حضور سلطانیفر در راس این وزارتخانه به سبب همکاری و تعامل با دیگر اعضای هیات دولت به کمتر شدن مشکلات این حوزه منجر خواهد شد.
نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از همکاران محترم تقاضا دارم با رأی بالا به این وزیر پیشنهادی اجازه سر و سامان دادن به حوزه ورزش و جوانان را به او بدهند چرا که سلطانی فر علاوه بر آشنایی عمیق با ورزش، توانایی مدیریت کلان و راهبردی نیز دارد.
موسوی نگاه حمایتی بر قهرمانان و پیشکسوتان، استفاده از جوانان در تصمیمگیریها و انتخاب آنها به عنوان مدیر را از دیگر ویژگیهای سلطانیفر دانست.
وی با بیان اینکه سلطانیفر میتواند سیاست ورزش را دانش بنیان اداره کند، افزود: روحیه تفاهم و تعامل در سطح بالا به همراه علاقهمندی به جوانان و دغدغه برای حل مشکلات آنها و سیاست آرام نگه داشتن فضا از دیگر ویژگیهای این وزیر پیشنهادی دولت یازدهم است.
نظر شما