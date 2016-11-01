پول خدمات پرستاری به جیب پزشکان می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نظام پرستاری، دکتر اصغر دالوندی با بیان اینکه در دنیا سه نظام پرداخت تعریف شده است، اظهار کرد: در نوعی از پرداخت که در کانادا، انگلیس، سوئیس و سوئد اجرا می‌شود پرداخت به ازای خرید خدمت فرد است در ایران که پرداخت مبتنی بر عملکرد است برخی خدمات نظیر بخیه زدن در اتاق عمل به‌حساب پزشکان گذاشته می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت تعیین سقف برای پرداختی پزشکان ادامه داد: به‌ عنوان مثال باید حقوق پزشکان بین ۱۸ تا ۴۰ میلیون تعیین شود و بقیه درآمد برای پرستاران لحاظ شود و پرداخت مبتنی بر عملکرد باشد.

عضو شورای عالی نظام پرستاری کشور با بیان این‌که هم‌اکنون کف حقوق پرستاران در کانادا ۵۰ دلار در ساعت است، افزود: از این‌رو پرستاران مجرب آوای آن دیار را می‌کنند.

دالوندی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون سهم اسمی پرستاران از درآمد بیمارستان ۲۷.۵ درصد است حال آنکه باید با افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی این میزان به ۴۰ درصد افزایش یابد ۱۰ درصد برای بقیه افراد کنار گذاشته و ۲۰ تا ۲۵ درصد به پرستاران پرداخت شود.

وی با بیان اینکه سیستم دوم پرداخت دی آر جی است که براساس هزینه‌ای که بیمار برای بیمارستان دارد به خدمات گروه‌های مختلف مبلغی تعلق می‌گیرد، افزود: بدین ترتیب سهم همه کارکنان از جمله پرستار در یک خدمت به‌عنوان مثال کولسیتکتومی و یا درمان آپاندیسیت مشخص است.

عضو شورای عالی نظام پرستاری کشور با بیان اینکه مشخص نیست پرداخت موردی از کدام نظام پرداخت تبعیت می‌کند، افزود: کیس متد یک شیوه مراقبت است نه شیوه پرداخت.

دالوندی یادآور شد: به‌ عنوان مثال در کیس متد ۲ بیمار به یک تیم سپرده می‌شود تا همه خدمات بیمار توسط آن تیم انجام شود که این شیوه مراقبت با توجه به کمبود نیروی پرستاری قابل اجرا نیست جز در بخش‌های خاصی چون سی‌سی‌یو و آی‌سی‌یو.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون مراقبت ۴۰ تا ۵۰ بیمار به ۲ تا ۳ پرستار سپرده می‌شود، خاطرنشان کرد: باید به سمت سیستم‌های پرداختی برویم که به نظام سلامت خدمتی کرده باشد.