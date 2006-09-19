توليد فيلم تلويزيوني در رسانه ملي اولويت شده است

به گزارش خبرگزاري مهر، تلويزيون زماني كه از پخش فيلم هاي سينمايي ايراني به دليل نداشتن تطابق با ضوابط پخش نااميد شد به سمت توليد توليد فيلم تلويزيوني روي آورد كه بتواند از ابتدا تا انتها بر روند و مضمون توليد نظارت داشته باشد. در اين زمينه تلويزيون با مشكلات زيادي مواجه بود كه برنامه ريزي دقيق و منسجم يكي از مهمترين موانع پيش روي اين عرصه بود. اما روند توليد فيلم هاي تلويزيوني پخش شده، در انتظار نوبت پخش يا در مراحل مختلف توليد در نيمه اول سال 85 نشان از توجه ويژه مديران تلويزيون به اين عرصه دارد.



در فروردين امسال فيلم تلويزيوني "مهربانو" به كارگرداني حبيب اله بهمني روي آنتن شبكه يك رفت. اين فيلم تلويزيوني داستان زني ميانسالي به نام مهربانو را روايت مي‌كند كه با وجود گذشت چند سال از جنگ ايران و عراق همچنان در لابلاي خاطرات ايام جنگ سير مي‌كند. حضور مردي غريبه به نام احمد مسير زندگي وي را تغيير مي‌دهد. شقايق فراهاني‏، محمود مقامي، باقر صحرانورد، كاظم افرندنيا و ... بازيگران اين فيلم هستند.





فيلم "عروس كوهستان"

در ارديبهشت فيلم "ذهن زيبا" ساخته محسن قصابيان از شبكه يك پخش شد. اين فيلم با مضمون اجتماعي، حكايت زندگي زني است كه در اثر تصادف به حالت كما مي رود. اين زن يك دوست صميمي دارد و در حالت كما اتفاقاتي براي اين زن و دوستش مي افتد. نگين صدق گويا، ستاره اسكندري، اردلان شجاع كاوه و محمد حاتمي در اين فيلم باز مي كردند.



فيلم تلويزيوني "پرستار" كاري از علي سبزواري خرداد امسال پخش شد. داستان اين فيلم درباره پرستاري به نام زهره است كه در بيمارستان كار مي كند و به دليل مشغله كاري ارتباط خوبي با نامزدش ندارد. اين مساله باعث دلخوري خانواده نامزدش مي شود تا اينكه بر اثر سانحه اي آنها به اهميت كار وي پي مي برند. آتنه فقيه نصيري، امين زندگاني، زهره حميدي، شيوا ابراهيمي و زهرا سعيدي نقش پردازان فيلم هستند.



فيلم "بهشت منتظر مي‌ماند" به كارگرداني و نويسندگي محمدرضا آهنج نيز خرداد امسال آماده پخش شد. اين فيلم درباره يكي از بازماندگان جنگ است كه خاطرات دوران دفاع مقدس را با خود مرور مي كند و در عين حال مي كوشد تا شرايط ذهني خود را با موقعيت هاي امروز جامعه هماهنگ كند. رحيم نوروزي، يكتا ناصر، عبدالرضا زهره كرماني، آتش تقي پور، آزيتا لاچيني، آرام جعفري و هادي قميشي بازيگران اين فيلم هستند.



طي نيمسال نخست امسال در تيرماه بيشترين فيلم هاي تلويزيوني از شبكه هاي مختلف پخش شد. فيلم هاي سينمايي "آواي زمين"، "عروس كوهستان"، "نوازنده"، "نيما"، "زماني براي ماندن"، "اربعين" و "مسلخ عشق" در تير امسال روي آنتن رفتند.



"آواي زمين" به كارگرداني مهرداد خوشبخت، داستان معلم جانبازي را روايت مي كند كه براي تدريس به كودكان روستايي به منطقه محرومي در گنبد كاووس مي رود، اما از همان ابتداي ورودش با نظر نامساعد و حتي بدبينانه اهالي مواجه مي شود. مقاومت اين معلم در برابر نگاه اهالي به اين مساله شكل ديگري مي بخشد. حسين ياري، سارا خوئيني ها، مجيد مشيري، ناصر فخري و نفيسه روشن بازيگران اصلي اين فيلم هستند.



فيلم "عروس كوهستان" به كارگرداني يوسف سيدمهدوي داستان دو رزمنده بسيجي است كه براي شناسايي توپخانه عراق به نزديكي يك روستاي مرزي مي روند. در حين عمليات يكي از رزمندگان زخمي مي شود و روستائيان او را پيدا مي كنند. حديث فولادوند، سيدجواد هاشمي، عباس اميري و محبوبه بيات دراين فيلم بازي كرده اند.



فيلم "نوازنده" ساخته علي درخشي حكايت پسري 14 ساله است كه در يك دكه كار مي كند. يك زن هر روز از جلو اين دكه عبور مي كند و به مرور زمان ميان او و پسرك رابطه عاطفي برقرار مي شود. علي دهكردي، اكرم محمدي، ستاره اسكندري و اشكان خطيبي در اين فيلم ايفاي نقش مي كنند.



"نيما" كاري از نادر كجوري درباره زندگي نيما يوشيج به همراه دوستانش جلال آل احمد و سيمين دانشور است. اسماعيل محرابي، فلور نظري و فاطمه گودرزي در اين فيلم بازي كرده اند. فيلم "زماني براي ماندن" به كارگرداني محمد دستگردي كه عبدالرضا اكبري، نسرين مقانلو، فلور نظري، شيرين ايزدي، حسين خاني بيك و لي لي تقوي در آن بازي مي كنند، داستان يك زنداني سياسي است كه عده اي قصد فراري دادن او را دارند.



به گزارش مهر، "اربعين" ساخته عليرضا رزازي‌فر كه وقايع آن در ايران و عراق مي گذرد، درباره آزاده اي است به نام علي كه پس از مرگ همسرش يسنا براي رو به رو شدن با افسر بعثي كه او را شكنجه كرده همراه خواهرزاده اش ماني راهي عراق مي شود. محمود مقامي، شقايق فراهاني، جواد مولانيا، محمد ساربان و دكتر محسن مغاري بازيگران اين فيلم هستند.



اثر تلويزيوني "مسلخ عشق" به كارگرداني محمد بصيري اثري اجتماعي - عرفاني است، داستان جواني را بيان مي كند كه ويژگي هاي اخلاقي، افكار و انديشه هايش حاصل نگاهي مدرنيستي و شرايط خاص جامعه صنعتي است. سپهر با مقوله عشق مواجه مي شود و همين مساله تغييراتي را در زندگي او به وجود مي آورد. حديث فولادوند، مجيد حاجي زاده، شراره رخام، شهرزاد فدايي، مينو خليل خاني، تينا طاهرخاني و سيامك اشعريون تعدادي از بازيگران اين فيلم هستند.



فيلم تلويزيوني "سلام بي‌بي زبيده" كه مرداد امسال پخش شده از ساخته هاي عبدالرضا فيروزان است و مضموني مذهبي دارد و درباره جواني به نام رضا ورزي است كه از سوي موسسه فرهنگي و هنري كه در آن مشغول كار است براي تهيه يك CD و كتاب درباره اماكن مذهبي به نقاط مختلف كشور سفر مي كند. ولي در راه با اتفاقات جالبي مواجه مي شود. صالح مهديان، نرگس ايواني و محمدجواد خداورديان بازيگران اصلي فيلم هستند.



"آميتيس" به كارگرداني مهران برومند كه در همين ماه پخش شد، داستان پسري به نام آرش است كه لوحي را پيدا مي كند كه مربوط به آميتيس دختر هوخشتره آخرين پادشاه ماد است. لوح حاوي مطالب تاريخي تعيين كننده اي است، به همين دليل خواهان بسياري در ايران و خارج پيدا مي كند.



شهريور امسال نيز فيلم "زماني براي ماندن" كاري از محمد دستگردي روي آنتن رفت كه در آن به ماجراهاي قبل از انقلاب ‌پرداخته مي شود. نسرين مقانلو، عبدالرضا اكبري، فلور نظري، شيرين ايزدي، ليلي تقوي، علي اوسيوند و حسين خاني‌بيك بازيگران اين فيلم هستند.



نگاهي به زمان و چگونگي پخش فيلم هاي تلويزيوني اين مساله را نمايان مي كند كه در زمينه برنامه ريزي دقيق براي پخش دقت چنداني وجود ندارد. براي اينكه بيننده به تماشاي چنين آثاري علاقه بيشتري نشان دهد بايد شرايط به گونه اي باشد كه آثار بيشتري در اين زمينه ببيند تا با فضاي آنها بيشتر انس بگيرد. زيرا هر روز از تلويزيون فيلم هاي سينمايي خارجي زيادي پخش مي شود كه فضاسازي، ريتم و شرايط بسيار متفاوتي دارند و اگر بيننده به تماشاي فيلم هاي تلويزيوني داخلي عادت نكند، ارتباط لازم با چنين آثاري را برقرار نخواهد كرد.



امسال تلويزيون در زمينه توليد تله فيلم اقدام جدي صورت داده و از فروردين آثار زيادي در مراحل مختلف توليد قرار گرفته اند كه اگر اين آثار تا پايان امسال به نتيجه برسند و براي پخش آماده شوند، تلويزيون تا پايان امسال امكان پخش آثار داخلي زيادي را پيدا مي كند كه با فرهنگ و انديشه ايراني نزديكتر باشد.





فيلم تلويزيوني "آسيه"

مسعود تكاور از فروردين امسال دنبال ساخت فيلمي با عنوان "تاو" است كه داستان آن درباره زن و شوهري است كه به عنوان موضوع پايان‌نامه خود تصميم مي‌گيرند به شهداي دفاع مقدس بپردازند. استاد راهنماي اين دو دانشجو بر اين مساله تاكيد دارد كه آنها بايد نگاه تازه‌اي به اين امر داشته باشند. به همين دليل بايد سراغ دوستان اين شهدا بروند و با آنها گفتگو كنند. فرامرز قريبيان، مجيد مشيري، مريم سلطاني، حسن پورشيرازي، محمود مقامي، فلور نظري و كيوان محمودنژاد بازيگران فيلم هستند.



در همين ماه فيلم "نيما يوشيج" به وسيله نادر كجوري در مرحله ساخت قرار گرفت كه به زندگي و آثار نيما يوشيج، پدر شعر نو فارسي مي پردازد. اين فيلم زندگي اين شاعر را از حدود 30 سالگي به تصوير مي كشد و همزمان با بيان زندگي و خصوصيات اشعار نيما يوشيج دوران و شرايط تاريخي كه اين شاعر در آن مي زيست را به تصوير مي كشد.



در ارديبهشت امسال اسماعيل براري براي ساخت فيلم هاي "گزارش مريم" و "روز باران" اقدام كرد. فيلم "گزارش مريم" در ژانر دفاع مقدس است و به سفر اجباري دختري جوان به همراه پدرش به جنوب كشور مي پردازد. اين دختر در شهرهاي جنوبي كشور دفترچه خاطرات دختري جنوبي را پيدا مي‌كند كه سال ها پيش نوشته شده است. فرامرز قريبيان، نيلوفر محبي، عليرضا اوسيوند، رضا فياضي، ليلا بوشهري، عطيه غبيشاوي و صدرالدين حجازي بازيگران اين فيلم هستند.



فيلم "روز باران" در ژانر معناگرا است و درباره اهالي يك روستا است كه با مشكل خشكسالي مواجه و دنبال راهي براي باريدن باران هستند. آنها به تحقيق درباره دليل نباريدن باران مي‌پردازند و متوجه دو كودك يتيم مي شوند كه به خاطر خراب بودن سقف خانه شان دعا مي كنند كه باران نبارد. سامان خلاوه، تكتم دربان، تيمور مختاري و فاطمه جوانمرد در اين فيلم حضور دارند.



به گزارش مهر، سيما فيلم خرداد امسال تعدادي تله فيلم را براي پخش آماده كرد. فيلم تلويزيوني "هفت شب" به كارگرداني قاسم راضي كه مضموني اجتماعي دارد، درباره كارگرداني است كه در خط فرودگاه شخصيت هاي داستانش را سوار يك پيكان استيشن مي كند و با مسافران زيادي آشنا مي شود كه از خارج كشور مي آيند. آشنايي او با مسافري سرآغاز ماجراهاي بسياري مي شود. رويا نونهالي، مينا نوروزي فر، صدرالدين حجازي، آرش پوركابر، حميد آذرنگ و محمود بنفشه خواه در اين فيلم بازي مي كنند.



فيلم "داشتن" ساخته بيژن ميرباقري كه حال و هواي روانشناسانه دارد، درباره زندگي پزشكي است كه فرزند خود را در يك تصادف رانندگي از دست مي‌دهد و دچار عدم تعادل روحي مي شود. در اين ميان حضور مردي كه در همان تصادف همسرش را از دست داده است، شرايط تازه اي را به وجود مي آورد. همايون ارشادي، اكرم محمدي، شبنم معززي، حسن پورشيرازي و جمشيد گرگين تعدادي از بازيگران اين فيلم هستند.



"از شنبه تا پنج شنبه" كاري از حجت قاسم زاده قصه زندگي زن و شوهر امروزي به نام سعيد و مينا است كه در پي يك سوء تفاهم يك هفته از هم دور مي‌شوند. اين مدت فرصت خوبي براي بررسي روابط آنهاست. آتنه فقيه نصيري، فرهاد قائميان، حميدرضا پگاه، شبنم معززي و خسرو فرخزادي برخي از نقش ها را بر عهده دارند.



"زندگي برگ برگ" ساخته شيلا رشيديان عنوان اثر ديگري از سيما فيلم است كه قصه آن در سال 68 رخ مي‌دهد و از يك مراسم سالگرد عزا آغاز مي‌شود. قصه از زماني آغاز مي‌شود كه اعضا يك خانواده گرد هم مي‌آيند. قاسم زارع، كورش تهامي، آرش آصفي، هنگامه قاضياني، هادي قميشي و افسانه ناصري تعدادي از بازيگران فيلم هستند.



فيلم تلويزيوني "طومار" ساخته محمد ناجي داستان يك عاشيق 35 ساله است كه براي آموزش خواندن به شاگردش تلاش مي كند تا او را به مرحله‌اي برساند كه لياقت به دست گرفتن ساز را داشته باشد. در همين ايام همسرش به خوابش مي‌آيد. حسين محجوب، شهرام عبدلي، خسرو دستگير، سمانه معلمي، فربد شكرايي، زهره حميدي، بهناز محرر و فاطمه جمالپور تعدادي از نقشهاي اصلي را ايفا مي كنند.



"مكافات" از ساخته هاي حسن لفافيان درباره پزشكي است كه علاقه زيادي به خريد ملك دارد. روزي كه به جاي حضور در بيمارستان براي خريد ملكي مي رود، همسر بيمار مردي به خاطر نبود دكتر فوت مي كند و اين مساله اتفاقاتي را به وجود مي آورد. مجيد مظفري، كيهان ملكي و زيبا بروفه بازيگران اصلي هستند.



فيلم "مرگ يك ماهي" به كارگرداني سعيد شاپوري داستان خانواده اي است كه به يك شهرستان نقل مكان مي‌كنند. دختري نوجوان آنها كه هميشه تنها است با پيرزن همسايه ـ عمه خانم ـ آشنا مي‌شود. عمه خانم ماهي قرمز خود را پسر از دست رفته اش مي داند. در اين اثر عليرضا اوسيوند، پرديس افكاري، آرزو موسوي، مينا جعفرزاده، حسين لازمي، نازنين شاپوري و سروش نصرت زاده به ايفاي نقش پردازند.



"آن سوي ديوار" اثر فريدون فرهودي داستان يك نقاش جوان به نام كورش است كه طي اتفاقي متوجه مي‌شود شخصيت، زندگي و همه چيزش تنها زاييده تخيل يك نويسنده است و او وجود خارجي ندارد. كوروش به دنبال يافتن اين نويسنده مي‌رود.



فيلم "نوازنده" ساخته علي درخشي درباره پدر يك خانواده است كه به دليل بيماري كليوي از ادامه كار باز مي‌ماند. همسر و فرزند نوجوان او براي گذران زندگي تصميم به اداره دكه روزنامه فروشي مرد مي گيرند. اين دكه در ناصر خسرو قرار دارد و ماجراهايي را رقم مي‌زند. يونس غزالي، اكرم محمدي، علي دهكري، جمشيد جهانزاده، اشكان خطيبي، ستاره اسكندري و محمود بصيري در اين فيلم مقابل دوربين رفته اند.



خرداد امسال فيلم تلويزيوني "غم دل" به كارگرداني احمد مرادپور جلو دوربين رفت. داستان اين اثر به عمليات هوايي ايران در سال 1360 و بمباران شهر بغداد توسط جنگنده هاي نيروي هوايي مي پردازد كه باعث لغو كنفرانس كشورهاي غيرمتعهد در عراق شد.



به گزارش مهر، در همين ماه آرش معيريان توليد فيلم "آنكه به دريا مي‌رود" را آغاز كرد. داستان اين فيلم درباره رزمنده اي است كه به خاطر شركت در عمليات سعي مي كند فاصله 25 كيلومتري تا محل استقرار نيروها را در زمان كوتاهتري طي كند تا بتواند روزه اش را حفظ كند.



در تير امسال فيلم "سرنوشت" توسط سيدمحسن خرمدره به مرحله توليد رسيد. اين فيلم كه مضمون دفاع مقدس دارد درباره يك روحاني است كه مسئوليت هاي سنگيني بر دوش دارد. او براي پيشبرد اهداف انقلاب تلاش مي كند، اما در تهران ترور مي شود.



فيلم تلويزيوني "سفارت" به كارگرداني محمد درمنش كه مرداد امسال جلوي دوربين رفت، درباره شش جوان ايراني است كه خود را منتصب به جريان سياسي خلق عرب مي دانند و سفارت ايران در لندن را به اشغال خود در مي آوردند. مجيد مشيري، علي سليماني، عليرضا عليا، گلاره عباسي، محمدرضا سميع فر، ساسان بهروزيان و ابراهيم قراگزلو برخي از نقش پردازان فيلم هستند.



عليرضا رئيسيان شهريور امسال تهيه كنندگي سه فيلم تلويزيوني را بر عهده گرفت. "يك اشتباه ساده" مضموني اجتماعي دارد و داستان جواني را روايت مي كند كه ناخواسته دست به سرقت مي زند، اما اهالي محل او را به جاي يكي از معلمان دلسوز و سختكوش مدرسه اشتباه مي گيرند و همين مساله جوان را با اتفاقات و شرايطي تازه اي مواجه مي سازد. حسن پورشيرازي، امين زندگاني و روناك يونسي بازيگران اصلي فيلم هستند.



فيلم "قلب تقسيم شده" ساخته حسين قناعت داستان معلم يك شهر كوچك است كه تقريبا تمامي جوانان اين شهر شاگردان او بوده اند. بيماري قلبي حاد اين معلم و نياز به يك عمل حساس موجب تكاپوي يكي از شاگردان اين معلم مي شود كه پزشكي ماهر و توانا است. حسن جوهرچي، سودابه بيضايي، حسن اسدي، مرتضي زارع و زهره صفوي بازيگران اصلي اين فيلم را تشكيل مي دهند.



فيلم "در جستجوي باد" كه فيلمنامه آن را حميد گرشاسبي نوشته داستان زندگي دختري را بيان مي كند كه در بحبوحه آغاز جنگ و در هنگام كودكي به وسيله خانواده اش به انگلستان فرستاده مي شود. وي زماني كه به سن جواني مي رسد نامه اي از پدرش دريافت مي كند و متوجه مي شود مادرش در ايران زنده است. اين دختر به كشور بازمي گردد تا مادر خود را ملاقات كند.



طي همين ماه ساخت فيلم هاي تلويزيوني "شرم" به كارگرداني مسعود آب پرور و بازي آهو خردمند و شهرام قائدي، "ژنوسايد" اثر روح اله برادري، "سفر بي بازگشت" به كارگرداني عباس رافعي و "عروسك" كاري از كاظم بلوچي آغاز شد.



به گزارش مهر،‌ نگاهي به مضمون فيلم هاي تلويزيوني پخش شده يا در حال توليد نشان مي دهد كه بيشتر اين نوع آثار به مسايل اجتماعي مي پردازند و ديگر ژانرهاي توليد از جمله وحشت، حادثه اي، كودكان و نوجوانان، جنايي و تاريخي كمتر مورد توجه قرار گرفته است. بايد توجه داشت كه ارايه مسايل اجتماعي فراگير هر چند كه موجب جذب مخاطبان مي شود، اما ارايه حجم زيادي از اين نوع آثار ذهن مخاطب را اشباع خواهد كرد.



نكته ديگر در ساخت اين گونه آثار تلويزيوني كم توجهي نسبت به فضاي كلي آثار و نظارت بر كيفيت اين نوع فيلم هاست. تجربه و به كارگيري ساختارهاي نو، استفاده از مضامين متنوع و مورد توجه جامعه و استفاده از نيروهاي جوان و خلاق مي تواند به جذابيت فيلم هاي تلويزيوني كمك كند.