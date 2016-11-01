بی اطلاعی شهردار از تخلفات مورد قبول نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حکیمی پور در سیصد و دومین جلسه شورا بعد از سخنان شهردار تهران گفت: از دستگاه قضایی بابت پیگیری سریع و جدی خود تشکر می‌کنم.



وی با بیان اینکه اولین وظیفه شورا نظارت بر فعالیت‌های شهرداری تهران است، تصریح کرد: به طور کامل گزارش ارائه شده از سوی قالیباف را قبول ندارم و نکاتی را که مورد ایراد من است را مکتوب اعلام می‌کنم.



حکیمی پور با بیان اینکه هر فردی نمی‌تواند از بیت المال در قالب تعاونی چند بار ملک بگیرد، گفت: آیا بند "ج" و استعلام خانه دار بودن این افرادی که به آنها ملک واگذار شده رعایت شده است؟



وی با بیان اینکه دادستان در توضیحات خود عنوان کرده است که فساد سازمان یافته در شهرداری وجود ندارد و ما نیز این موضوع را مدعی نبودیم، افزود: تخفیف در حق افراد مستحق و نیازمند روا است و آیا این تخفیف‌ها به افراد نیازمند داده شده است؟



رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر تهران با بیان اینکه درباره میزان و نحوه تخفیف‌ها سوال وجود دارد، گفت: ارائه تخفیف به شخص شهردار داده شده بود و اگر شهردار این اختیارات را به کسی واگذار کرده باید با اجازه شورای شهر می‌بوده و اینکه شهردار بگوید در جریان ارائه تخفیف‌ها نبودم قابل قبول نیست.