به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک در متن پیام تبریک خود آورده است:

«انتخاب شایسته جناب آقای مسعود سلطانی فر به مقام عالی وزارت ورزش و جوانان و کسب رای اعتماد از سوی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که مبین مقبولیت، توانایی و شخصیت علمی و حرفه ای وی می باشد را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده و از درگاه پروردگار متعال، بهروزی و توفیق روز افزون ورزش کشور را خواستاریم.

وی ادامه داد: همانگونه که در گذشته نیز عنوان شده بود کمیته ملی المپیک وظیفه خود می داند بطور کامل و صد درصدی در کنار دولت محترم و دولتمردان در اجرای سیاستهای ورزش کشور بوده و همچنین بطور ویژه برای رفع مشکلات ورزش کشور یار و یاور سلطانی فر بعنوان وزیر ورزش و جوانان کشور خواهد بود و در این زمینه از هیچ کوشش و کمکی در حمایت از اجرای سیاستهای کلان ورزش کشور در ابعاد قهرمانی و همگانی از سوی وزیر ورزش و جوانان دریغ نخواهد کرد.

هاشمی در خاتمه ابراز داشت: بدون تردید این مسئولیت مهم برای وزیر محترم ورزش و جوانان فرصتی است نیک برای خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی،ملت بزرگ ایران و جامعه فهیم و زحمتکش ورزش کشور و ان‌شاالله علم و تجربه آقای سلطانی فر که حاصل سالها حضور در عرصه مدیریتی است، زمینه رشد و تعالی بیش از پیش ورزش در تمامی عرصه های قهرمانی و همگانی را فراهم نماید.»