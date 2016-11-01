به گزارش خبرنگار مهر، پرویز سروری در سیصد و دومین جلسه شورا و بعد از سخنان شهردار تهران با بیان اینکه عدالت گزینشی شده است و به نظر می رسد عدالت یک طرفه در کشور در حال اجراست، گفت: بحثی که در ارتباط با املاک داشتیم می بایست درباره حقوق های نجومی نیز پیگیری شود هرچند که ندیدم که حساسیت جدی در دوستان دولتی در خصوص حقوق های نجومی باشد.

سروری با اشاره به اینکه در زمان پرونده املاک، شهردار به دستگاه قضا نامه نوشته و گفته شد که اگر جرمی انجام شده رسیدگی شود، تصریح کرد: آقای توکلی که از اعضا کمیته رسیدگی به این پرونده است به شخص من گفتند که شهردار به وی گفته است که در نظارت ها حتی قالیباف نیز نباید خط قرمز باشد.

وی ادامه داد: توقع داریم که آقای روحانی نامه ای نیز به دادستانی بدهد و بگوید بیایند فیش های حقوقی نجومی را بررسی کنند زیرا تاکنون اسنادی به قوه قضائیه از سمت دولت داده نشده است.

رئیس کمیسیون نظارت شورای شهر تهران همچنین گفت: آقای حکیمی پور شمایی که بارها اعلام کرده اید به کمیسیون نظارت اعتقاد دارید، چرا این اسناد را پیش از آنکه رسانه ای کنید به کمیسیون نظارت ندادید یا هیات رئیسه یا دستگاه قضا. این چه تناقضی است که انجام می دهید؟

سروری متذکر شد: به نظر می رسد اتفاقاتی که رخ داده مشابه همان است که در زمان فتنه افتاد و عده ای به دنبال آن بودند که مردم را به تردید بکشانند. امروز هم برخی تلاش به فضاسازی دارند تا موضوعاتی را هراز چند گاهی به رسانه ها بکشانند تا خدمات خیانت دیده شوند؛ تا ساخت بیمارستان مغز و اعصاب خیانت دیده شود. این اتفاقات یک حرکت سازماندهی شده برای دیده نشدن خدمات است که باید چاره اندیشی شوند.

رئیس کمیسیون نظارت شورا خاطرنشان کرد: ما خدمات شهرداری را جناحی نمی بینیم بلکه خدمات نظام است و اگر روسیاهی کنیم به نظام ضربه زده ایم. در واقع اگر این خدمات را خرابش کنیم به کارآمدی نظام ضربه زده ایم.