نگرش دولت در حوزه سلامت مفید بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یونسی عصر سه شنبه در جلسه کمیته تخصصی توسعه مشارکت‌های مردمی و سازمان‌های مردم نهاد استان، اعضای این انجمن را دردمندان جامعه و پیشقراولان درمان درد معتادان دانست و یاد آور شد: انسان معتاد یک بیمار است و انسان بعنوان برترین مخلوق دارای ارزشی والاست و نگرش دولت تدبیر و امید به حوزه سلامت و کاهش هزینه درمان بیمارستان‌های دولتی به ۶ درصد نشانگر اهمیت دادن به جایگاه انسان است.

یونسی با اشاره به این که هدف دولت در حوزه اجتماعی، ایجاد شادابی و نشاط فاخر در جامعه است و در این راستا به حمایت‌های معنوی خود از انجمن معتادان گمنام ادامه خواهد داد، گفت: انجمن‌های معتادان گمنام، حوزه‌های فعالیتی و توانمندی‌های خود را برای گسترش همکاری‌های فی مابین با سازمان‌ها و ادارات، شفاف تر نمایند و در حوزه نیازهای امروز نظیر محلات آلوده و آسیب‌های اجتماعی این فعالیت‌ها را توسعه دهند

معاون استاندار، با تاکید بر این که همکاری انجمن معتادان گمنام با دستگاه‌های دولتی و تشکل‌های مردم نهاد و سمن‌ها باید منجر به هم افزایی و بهره گیری مطلوب از توانمندی‌های دو طرف شود، افزود: دولت تدبیرو امید، بسیاری از تشکل‌های غیر فعال را ساماندهی نمود و برای گسترش شبکه سازی این انجمن نیز آمادگی کامل دارد.

جانشین رییس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، با اشاره به ضرورت بهره گیری از نظر خبرگان و صاحب نظران برای تدوین برنامه یی اصولی برای درمان اعتیاد بانوان، گفت: در خصوص فعالیت مراکز اقامتی ترک اعتیاد استان باید مر قانون رعایت شود، نظارت‌ها گسترش یابد و مراکزی که دستور العمل های ابلاغی را رعایت نمی‌نمایند با تعیین ضرب الاجل تعطیل شوند.

رئیس کمیته تخصصی توسعه مشارکت‌های مردمی و سازمان‌های مردم نهاد استان، بر برگزاری دوره‌های آموزشی و توسعه آگاهی و دانش اعضای انجمن‌های معتادان گمنام در راستای ایفای هر چه بهتر مأموریت‌ها تاکید کرد و خاطر نشان ساخت: باید دردمندی همگانی برای جامعه در برخورد با فرد معتاد بوجود بیاید و این انجمن با معرفی رسالت، مأموریت‌ها و خط مشی خود و اطلاع رسانی بهنگام می‌تواند نقش موثری در این مورد داشته باشد

علی اصغر میرزایی، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان نیز در این جلسه با اشاره به این که بحث توسعه مشارکت‌ها با طیف عظیم معتادان گمنام مرتبط است، ابراز نمود: دولت تدبیر و امید در بهره گیری از ظرفیت تشکل‌ها در بخش‌های مختلف بویژه در مبارزه با آسیب‌های اجتماعی اعتقاد دارد و انجمن معتادان گمنام، گروهی متنفذ و دارای تأثیر بر جامعه هدف است.