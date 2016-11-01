ممنوعیت تردد خوروهای شخصی به مرز/ تقسیم بندی مرزی برای اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، داوود کشاورزیان در کمیته هماهنگی اجرای ویژه طرح ترافیک اربعین ستاد پلیس ناجا با اعلام مسیرهای ترددی زائران اربعین ۹۵ افزود: تقسیمات انجام شده از سوی ستاد مرکزی اربعین انجام شده است.

وی افزود: بر این اساس به هموطنان پیشنهاد می شود از مسیرهای اعلام شده تردد کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: شهروندان استان های شمالی و شمال غرب از مرز مهران،‌ استان مرکزی از مرز چزابه،‌ خراسان،‌ اصفهان و سیستان و بلوچستان و زائران خارجی (افغان و پاکستانی) از مرز شلمچه به عراق وارد می‌شوند. همچنین مرز محل تردد زائران دیگر استانها پس از صدور ویزا اعلام برای آنها، اعلام می شود.

کشاورزیان از هموطنان درخواست کرد تا برای اخذ ویزا از سامانه سماح استفاده کرده تا گرفتار ویزای جعلی نشوند.

وی ادامه داد: امسال در حد توان کارهای عمرانی برای تسهیل رفت و آمد در سامانه خوزستان و ایلام انجام شده است و به این منظور پارکینگ های بیشتری برای خودورها شخصی و اتوبوس برون شهری در نظر گرفته می شود.

کشاورزیان با اشاره به راه اندازی کمربندی شهر مهران گفت: از مرز مهران به سمت پایانه مرزی پارکینگ برکت برای اتوبوس های برون شهری راه اندازی شده است.

وی گفت: در استان های خوزستان و ایلام از اتوبوس های شرکت واحد و نیروهای مسلح برای تردد زائران استفاده می شود.

وی با تاکید بر این که تردد با خودروی شخصی به نقطه صفر مرزی ممنوع است، گفت: افراد باید خودروهای خود را در نقاط مشخصی پارک کرده و برای تسهیل عبور و مرور از اتوبوس استفاده کنند.

به گفته رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، سالن مسافر برای پایانه مرزی شلمچه با حضور مقامات ارشد کشوری افتتاح می شود.

کشاورزیان افزود: پیش بینی می شود امسال شاهد رشد ۲۵ درصدی حضور زائران در عتبات عالیات باشیم.