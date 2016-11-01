امکانات جدید همراه بانک پاسارگاد در نسخه اندروید اضافه شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی بانکپاسارگاد، این امکانات عبارتند از؛ افزودن شرح در انتقال وجه کارت به کارت، امکان پرداخت قبض گروهی، استعلام اطلاعات صادر کننده قبض، امکان دریافت ده گردش آخر کارت، امکان پرداخت قبض با سپرده، انتقال وجه مستمر داخل بانکی و بین بانکی، امکان یادداشتگذاری بر روی گردش سپرده، دریافت اطلاعات شبا در انتقال وجه بین بانکی، مشاهده ریز اقساط تسهیلات.
بانک پاسارگاد خدمت همراه بانک (موبایل بانک) را همراه با دیگر خدمات نوین بانکی خود ارائه میدهد. مشتریان گرامی با در دست داشتن یک گوشی تلفن همراه میتوانند در تمام مدت شبانهروز از خدمات سامانه همراه بانکپاسارگاد بهرهمند شوند.
پیش از این خدمات نیز، امکاناتی از قبیل ورود با اثر انگشت، اشتراکگذاری گزارشها، نمودار گردش، مشاهده فهرست و جزئیات سپردهها (موجودی، شماره شبا و ...)، مشاهده صورتحساب سپردهها، انتقال وجه بین سپردههای خود، انتقال وجه به سپردههای دیگر (سایر مشتریان در بانک پاسارگاد)، انتقال وجه بین بانکی، مشاهده موجودی کارت (کلیه کارتهای بانک پاسارگاد)، انتقال وجه کارت به کارت (کارتهای عضو شبکه شتاب)، پرداخت قبض (با امکان اسکن بارکد قبض برای گوشیهای اندروید و آی او اس)، خرید شارژ تلفن همراه (ایرانسل، همراه اول، رایتل و تالیا)، مسدود نمودن کارت (کارتهای بانک پاسارگاد)، دریافت سه گردش آخر کارت (کارتهای بانک پاسارگاد)، امکان دریافت موجودی کارت، مشاهده فهرست تسهیلات و جزئیات آنها، پرداخت قسط، جستجو و مشاهده گزارش وضعیت تمام تراکنشهای انجام شده از طریق گوشی تلفن همراه شامل: انتقال وجه(سپرده)، پرداخت قبض، خرید شارژ ایرانسل، خرید شارژ همراه اول، خرید شارژ رایتل، خرید شارژ تالیا و انتقال وجه(کارت) را به مشتریان ارایه میداد.
مشتریان گرامی برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به سایت بانکپاسارگاد به آدرس www.bpi.ir مراجعه کنند و یا با مرکز مشاوره و اطلاعرسانی بانک به شماره ۸۲۸۹۰ تماس حاصل فرمایند.
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