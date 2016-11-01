به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینی بعدازظهر سه شنبه در جلسه شورای ذکات گناباد که در محل دفتر امام جمعه این شهرستان برگزار شد، اظهارکرد: از ابتدای سال تاکنون۷۰۰ میلیارد تومان زکات واجب و مستحبی در سطح استان خراسان رضوی جمع آوری شده است.

وی افزود: خدمت‌رسانی به محرومان در راستای توانمندسازی آنان صورت می‌گیرد تا با این اقدام شاهد کاهش محرومان تحت پوشش مراکز خیریه باشیم.

حجت الاسلام حسینی تصریح کرد: دیدار با خانواده‌های محرومان از نزدیک توسط مسئولان موجب آگاهی مسئولان از وضعیت آنان و کمک رسانی به محرومان می‌شود زیرا فعالیت در حوزه فریضه زکات تنها محدود به شورای زکات و کمیته امداد نیست و همه مردم لازم است در عمل کردن به این واجب الهی کوشا باشند.

احیای کامل فریضه زکات موجب رفع مشکلات نیازمندان واقعی جامعه می‌شود

امام جمعه گناباد نیز در این جلسه گفت: در قرآن کریم به موضوع زکات در کنار اقامه نماز پرداخته شده است و با توجه به اینکه زکات یکی از فروع دین اسلام می‌باشد باید توجه ویژه‌ای به این مقوله توسط مردم شود.

وی ادامه داد: اگر زکات در جامعه اسلامی به صورت کامل احیا شود اقشار مستحق واقعی مشکلاتشان برطرف و جامعه خالی از نیازمندان می‌شود.

حجت الاسلام صادقی افزود: خوشبختانه با تلاش‌های مردم و روحانیون فرهنگ اقامه نماز در سطح جامعه نهادینه شده است لذا انتظار می‌رود در حوزه فرهنگ سازی زکات نیز اقدامات شایسته‌ای توسط آحاد مردم صورت گیرد.