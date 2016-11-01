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۱۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۸:۲۸

سرپرست تیم سپاهان در گفتگو با مهر:

مشکلات احتمالی نقش‌جهان با برگزاری مسابقات برطرف می‌شود

مشکلات احتمالی نقش‌جهان با برگزاری مسابقات برطرف می‌شود

اصفهان – سرپرست تیم فوتبال سپاهان اصفهان گفت: مشکلات احتمالی نقش‌جهان با برگزاری مسابقات در این ورزشگاه برطرف خواهد شد.

مهدی اخوان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط ورزشگاه نقش‌جهان و اینکه گفته می‌شود این ورزشگاه در حال حاضر به صورت کامل تکمیل نشده، اظهار داشت: به ما گفته‌اند که بازی حذفی سپاهان در ورزشگاه نقش‌جهان برگزار می‌شود و باید بگویم تا زمانیکه در ورزشگاه سپاهان نرویم و بازی‌های خود را در این ورزشگاه برگزار نکنیم، این ورزشگاه ساخته نخواهد شد.

وی افزود: تا زمانیکه تیم ما در فولادشهر بماند و برای مسابقات خود راهی نقش‌جهان نشود، مشکلات آن برطرف نمی‌شود. در حال حاضر همه مسئولان تلاش می‌کنند که بازی حذفی ما در این ورزشگاه برگزار شود و برنامه‌ریزی لازم در آن انجام شده است.

سرپرست تیم سپاهان تصریح کرد: اصل کار ما چمن ورزشگاه نقش‌جهان است که در حال حاضر چمن ورزشگاه آماده شده است. حتی اگر مشکلاتی نیز در روند ساخت ورزشگاه وجود دارد، در طی ماه‌ها و هفته‌های آینده این مشکلات برطرف می‌شود.

وی اضافه کرد: به هر حال، اگر بازی‌های سپاهان در نقش‌جهان برگزار نشود، تا 10 سال دیگر نیز این ورزشگاه ساخته نخواهد شد.

دیدار تیم‌های سپاهان اصفهان و پارس جنوبی در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور، عصر پنجشنبه در ورزشگاه نقش‌جهان اصفهان برگزار می‌شود.

کد مطلب 3812655

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