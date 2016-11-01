فرهنگ کتابخوانی در روستاهای شهرستان ملارد ترویج پیدا می کند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رئیس اوژن رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ملارد عصر سه شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی این شهرستان با اشاره به در پیش بودن هفته کتاب اظهار داشت:توسعه و تقویت فرهنگ کتابخوانی در ملارد از ضرورت هایی است که برای حصول آن در طول سه سال اخیر گام های موثری برداشته شده و تلاش می کنیم در سال جاری با همت و همکاری دیگر دستگاه ها با قوت هر چه بیشتری این موضوع دنبال شود.

وی افزود:یکی از برنامه های تعریف شده به مناسبت هفته کتاب، مشمول ترویج فرهنگ کتابخوانی در روستاهای این شهرستان می شود که به عنوان دستور کاری ویژه عملیاتی خواهد شد.

اوژن عنوان کرد:تجلیل از ۳۰ مولف منتخب، قدردانی از خادمان کتاب در حوزه بسیج، آموزش و پرورش و نهاد کتابخانه از دیگر برنامه هایی است که اجرای آن مد نظر قرار دارد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ملارد گفت:با آغوشی باز پذیرایِ همکاریِ اداراتی هستیم که به صورت مستقیم و غیر مستقیم قادر هستند در تحقق اهداف مورد نظر در عرصه کتاب و کتابخوانی نقش آفرینی کنند.

اوژن در خاتمه با بیان نقش حائز اهمیت عفاف و حجاب یادآور شد:برپایی نمایشگاهی در این قالب از دیگر اولویت هایی به شمار می رود که در کنار برنامه های پیش بینی شده برای هفته کتاب اجرایی خواهد شد.