معضل پدیده کد فروشی/ چرخه مبادله کالا مستند سازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یعقوب نژاد بعدازظهر سه شنبه در نشست صمیمی با تعدادی از مدیران واحدهای صنعتی استان که در اتاق بازرگانی بیرجند برگزار شد، اظهار کرد: یکی از وظایف اساسی سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان یک نظام حاکمیتی تلاش در جهت حفظ اشتغال، سرمایه گذاری و رفع موانع تولید در چارچوب سیاست های کلان کشور است.

وی در خصوص مشکلات پیش روی واحدهای تولیدی گفت: بخشی از مشکلات مربوط به محدودیت‌ها، الزامات و فرایندهای قوانین مرتبط است که تطبیق و اصلاح آن با شرایط فعلی اقتصادی بر عهده مراجع قانون گذاری است.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی عنوان کرد: در حال حاضر ما باید جهت عمل به تکالیف قانونی و مقررات مربوط حداکثر تلاش را داشته باشیم.

وی با بیان اینکه بخشی دیگر از مشکلات که مربوط به نوع تعامل و استفاده از ترفیعات، ترجیحات و مشوقات مالیاتی است، عنوان کرد: باید تلاش کنیم که در جهت رفع موانع عدیده واحدهای تولیدی حداکثر تعامل و مساعدت قانونی اعمال شود.

وی با اشاره به پدیده کد فروشی و استفاده از فاکتورهای صوری اظهار کرد: در این راستا دولت به منظور شفاف سازی در چرخه مبادله کالا و فعالیت‌های اقتصادی در برنامه های متعدد بلند مدت و سیاست‌های کلان اقتصادی تأکید بر اجرایی شدن پایگاه اطلاعات اقتصادی مؤدیان در سازمان امور مالیاتی کشور کرده است.

وی بیان کرد: دولت از طریق مکانیزم های نظارتی و مستندسازی چرخه مبادله کالا، تصمیم جدی بر مبارزه قاطع با افراد جاعل، کدفروش که عدالت اقتصادی و اجتماعی جامعه را نشانه رفته‌اند را دارد.

یعقوب نژاد با اشاره به اینکه استفاده از فاکتورهای صوری و پدیده کدفروشی به منظور استفاده از اعتبارهای واهی، بیشتر در نظام مالیات بر ارزش افزوده رایج است، گفت: این یک وظیفه همگانی است که در جهت شفافیت و حفظ سلامت نظام اقتصادی جامعه تلاش کنیم.

وی در پایان اظهار کرد: که این اداره کل نسبت به آن بخش از مشکلات واحدهای اقتصادی که در حوزه اختیار این استان است آمدگی کامل دارد که از حداکثر ظرفیت‌های قانونی و اختیارات تفویض شده در جهت تعامل با واحدهای اقتصادی و رفع موانع تولید استفاده کند.

مدیرکل امور مالیاتی خرا سان جنوبی ادامه داد: بخش دیگر مشکلات که فرا استانی است با برگزاری جلسات با مسئولین ارشد سازمان متبوع نسبت به رفع آن اقدام خواهد شد.