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۱۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۸:۰۰

رئیس نهاد کتابخانه های عمومی ملارد مطرح کرد:

توسعه فرهنگ کتابخوانی در اماکن عمومی ملارد اجرایی می شود

توسعه فرهنگ کتابخوانی در اماکن عمومی ملارد اجرایی می شود

ملارد-رئیس نهاد کتابخانه های عمومی ملارد گفت:با عنایت به در پیش بودن هفته کتاب، توسعه فرهنگ کتابخوانی را در اماکن بیرون از کتابخانه ها با جدیت بیشتری دنبال خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فیروزه یارمحمدی رئیس نهاد کتابخانه های عمومی ملارد عصر سه شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی این شهرستان با اشاره به لزوم ترویج فرهنگ کتابخوانی به عنوان یکی از اصلی ترین پایه های توسعه فرهنگی در جامعه اظهار داشت:هفته کتاب و کتابخوانی فرصت مناسبی به شمار می رود تا برنامه های مرتبط با حوزه کتاب با همکاری هر چه بیشتری اجرایی شود.

وی افزود:یکی از تمهیدات پیش بینی شده برای این ایام، به توسعه فرهنگ کتابخوانی در اماکن و محیط های خارج از کتابخانه ها معطوف می شود.

رئیس نهاد کتابخانه های عمومی شهرستان ملارد عنوان کرد:به پیشنهاد شهردار ملارد، مقرر است با همکاری مدیریت شهری، برنامه های تأثیرگذاری با شعار خواندن در شهر، زندگی در سایه آگاهی عملیاتی شود.

یارمحمدی گفت:برپایی ایستگاه نذرکتاب، افتتاح ایستگاه مطالعاتی در مجتمع دانش، فراهم کردن زمینه ای مناسب برای ترغیب و تشویق مردم به کتابخوانی در اقصی نقاط این شهرستان از دیگر دستورکارهایی است که در هفته کتاب اجرایی خواهد شد.

وی  یادآور شد:یکی از عوامل موثر در ترویج فرهنگ کتابخوانی به تبلیغات، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در خصوص محاسن و مزایای کتاب معطوف می شود که در حصول این امر، تبلیغات محیطی نقش موثری ایفا می کند و امید است در این بخش نیز همچون گذشته، اقدامات سازنده مقتضی اجرایی شود.

کد مطلب 3812673

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